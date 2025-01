MasterChef 14: stasera la temutissima prova di pasticceria con Iginio e Debora Massari

LA PROVA PIÙ TEMUTA DAGLI ASPIRANTI CHEF: LA PASTICCERIA CON I MASSARI

Nell’imminente puntata di MasterChef 14, in onda stasera, giovedì 23 gennaio, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef affronteranno una delle sfide più temute e difficili di sempre: la prova di pasticceria. Questo è un appuntamento che, regolarmente, mette in crisi tutti i concorrenti, in quanto richiede precisione, tecnica e capacità di resistere alla pressione. A rendere la prova ancora più impegnativa, saranno gli ospiti della serata: Iginio Massari, il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani e vero punto di riferimento della pasticceria internazionale, e sua figlia, Debora Massari, imprenditrice di successo e Pastry Chef di altissimo livello. I due non risparmieranno consigli e critiche.

"Stasera arrivano i Massari, che sono famosi per la pasticceria, ma stasera parleremo con loro anche di salato”, svela Giorgio Locatelli a RTL 102.5.

GOLDEN MYSTERY BOX: IL PRIMO GRANDE OSTACOLO

La puntata di stasera inizierà con una Golden Mystery Box, una versione particolare della classica sfida che consentirà ai concorrenti di guadagnare un vantaggio per il proseguimento della gara. Gli aspiranti cuochi dovranno dimostrare non solo creatività e originalità, ma anche grande capacità di interpretazione e utilizzo degli ingredienti misteriosi. Subito dopo, il livello di difficoltà salirà ulteriormente con l’Invention Test, dedicato alla pasticceria. La pasticceria, da sempre, è una sfida che “spariglia le carte” e potrebbe ribaltare la classifica.

PONTREMOLI: UNA PROVA IN ESTERNA AD ALTA TENSIONE

Ma le emozioni della serata non finiscono qui: a seguire, la Masterclass lascerà la cucina per affrontare una prova in esterna. Il teatro di questa sfida sarà il suggestivo comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Il paesaggio della cittadina della Lunigiana, da secoli divisa tra le fazioni di San Geminiano e San Nicolò che si sfidano ogni anno realizzando immensi falò, accoglierà altre due fazioni, la brigata rossa e la brigata blu, impegnate a cucinare sui “testi”, delle “pentole” in ghisa da appoggiare sulla brace tipiche della tradizione culinaria locale. A giudicare il loro operato e il loro tuffo nella cucina della Lunigiana venticinque espertissimi ristoratori della zona. Qui i concorrenti dovranno lavorare in squadra, dimostrando non solo abilità tecniche ma anche capacità di collaborare sotto pressione.

“Abbiamo un’esterna di fuoco, dove prepareremo piatti in modo tradizionale del posto. È una prova difficile: solo il coperchio dei 'testi' pesa dieci chili. Lì, il fuoco è l'elemento principale. Questa è anche un'altra grande testimonianza della cucina italiana, che si distingue per la sua diversità. Sono sicuro che stasera molte persone non hanno mai visto i 'testi'. Ogni volta c’è qualcosa di nuovo da scoprire in questa cucina, che è un vero e proprio testamento per l’Italia, da preservare e divulgare”, conclude lo chef Locatelli.