Mattarella al Niguarda visita i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena

Raffaella Coppola

02 febbraio 2026, ore 14:00

Visita a sorpresa del presidente della Repubblica che ha ringraziato i medici che se ne prendono cura e abbracciato i genitori dei giovani

Nella prima tappa della sua giornata milanese il capo dello Stato si è recato all'Ospedale Niguarda per un abbraccio ai ragazzi feriti la notte di Capodanno a Crans Montana. Sergio Mattarella è nel capoluogo lombardo per partecipare alla Cerimonia Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina, ma il suo primo appuntamento è con gli 8 giovani ancora ricoverati, con le loro famiglie e con i medici che se ne stanno prendendo cura.

L'INCONTRO CON I FERITI

E' entrato al Niguarda senza giornalisti, fotografi e cameramen al seguito. Mattarella ha fatto un giro per il reparto 'ustionati', si è informato sulle terapie e sul lungo percorso che le persone ferite devono affrontare per la riabilitazione. Il presidente "ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano ricevere visite e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri giovani" ha spiegato l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. ''Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena" ha affermato il presidente della Repubblica, incontrando i genitori dei ragazzi rimasti feriti nella tragedia. Mattarella ha fatto foto con alcuni medici, infermieri e genitori. Ai sanitari ha detto ''Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza''. La visita "É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente - ha commentato Bertolaso -. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio". È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale"- ha concluso l'assessore.

L'AGGIORNAMENTO

Bertolaso lo ha detto dopo la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un punto sulle condizioni dei giovani ancora ricoverati al Niguarda. "Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo" ha detto l'assessore lombardo al Welfare.

Crans Montana
Giovani
Milano
Niguarda
Sergio Mattarella
Visita

