Matteo Salvini A RTL 102.5: "Sbloccare i cantieri. Il Ponte sullo stretto? Da domani studierò i dossier”

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini interviene in radiovisione su RTL 102.5 nel corso di Password con la direttrice delle News, Ivana Faccioli. “Non sto rispondendo a nessun giornalista, ma visto come fate informazione libera e obiettiva faccio uno strappo per RTL 102.5”, esordisce Salvini. “A leggere i giornali è un disastro, sicuramente qualche discussione c'è stata, ma eletti i presidenti di Camera e Senato è nato un Governo che durerà 5 anni. In tempi record”, dice Salvini. “Siamo qui, gli italiani giudicheranno tra 5 anni”.





Il lavoro

“L'emergenza è il lavoro in questo momento, ci sono migliaia di cantieri fermi in Italia. Nelle città e province ci sono eterni lavori interrotti: 102 opere pubbliche commissariate da anni. Non prometto miracoli in 15 giorni, ma ci metterò tutta la mia energia che al ministero dell'Interno gli italiani hanno toccato con mano”, dice a RTL 102.5 Matteo Salvini, che dice: “Sbloccare i cantieri”.





La legge sull’aborto

“Penso che di tutto ci sia bisogno in Italia, tranne litigi e divisioni su una legge che c'è - quella sull'aborto. L'ultima parola spetta alla donna“, continua Salvini. “Bloccare il Paese per mesi su discussioni che ci riportano indietro è l'ultima delle mie intenzioni". Salvini, poi, parla del Ponte sullo stretto. “E’ tra i miei obiettivi. Se dopo 50 anni faremo partire il cantiere e i lavori sarà un grande passo avanti per l'ingegneria nel mondo. Da domani a studiare i dossier”, conclude.