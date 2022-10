Maturità, studenti in protesta al Ministero ma il ministro Bianchi non torna indietro

Dopo le proteste di viale Trastevere gli studenti hanno ottenuto un incontro con il ministro Patrizio Bianchi per portare avanti le loro istanze: no alla seconda prova scritta e maggior punteggio destinato al colloquio orale a partire dall'elaborato, lo stesso protagonista degli esami degli ultimi due anni. La delegazione ricevuta al Ministero fa sapere però che Bianchi non farà passi indietro , dunque le modifiche all'esame entreranno in vigore. " Continueranno la mobilitazione contro questa decisione calata dall'alto " hanno poi dichiarato alcuni studenti.

Il presidio di fronte al Ministero, organizzato dalla Rete degli studenti medi, ha visto diverse alunne e alunni partecipare chiedendo "un cambiamento" dell'esame di maturità . Secondo i ragazzi il ritorno delle prove scritte non tiene conto delle difficoltà che tutto il mondo della scuola ha affrontato dall'inizio della pandemia a questa parte . " Siamo scesi in piazza per chiedere la modifica dell'esame, ma nessuno ci ha ascoltato " ha commentato un portavoce del movimento.

Ritorno alla normalità?

È stato proprio il ministero a diffondere inoltre alcuni numeri legati al rientro delle studentesse e degli studenti in aula, abbandonando la didattica a distanza sperabilmente una volta per tutte. Nel periodo tra il 31 gennaio e il 5 febbraio le classi in presenza sono state l'88% del totale. Dal monitoraggio sull'andamento pandemico in ambito scolastico effettuato da viale Trastevere, sul campione rilevato il 93% del personale docente e il 95% del personale ATA è risultato in servizio in presenza. I dati non tengono comunque ancora conto delle nuove misure per la gestione dei casi di positività entrate in vigore lo scorso sabato 5 febbraio, a fine rilevazione.