Max Biaggi insignito della onorificenza "Legend", ora è inserito nella Hall of Fame della MotoGP

Ora è l'inviato speciale di RTL 102.5 sui circuiti di tutto il mondo. Ma su quelle piste, Max Biaggi ha contribuito a scrivere la storia del motociclismo , collezionando imprese, vittorie, sorpassi, cadute, rimonte. Ora la Dorna, la società che organizza il Motomondiale, ha deciso di fissare il tutto con una importante onorificenza. Max Biaggi oggi è stato insignito della medaglia ' Legend ' e inserito nella Hall of fame della MotoGp . La cerimonia, alla quale ha partecipato il Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, si è tenuta all'autodromo del Mugello. Domenica, mezzora prima del via della gara della MotoGP, Max Biaggi scenderà in pista ed effettuerà un giro celebrativo in sella alla sua vecchia Aprilia RSW250 . Il centauro romano in carriera ha vinto 4 titoli mondiali nella classe 250 e ottenuto 42 vittorie, 29 in 250 e 13 nella massima serie fra classe 500 e MotoGp.

L'INVIATO PARLA DI SE'

In collegamento con RTL 102.5, per una volta Max Biaggi non ha analizzato le prestazioni degli altri, ma ha parlato di sè e della soddisfazione per questo riconoscimento: "Essere una legend mi fa strano... E' una onorificenza che la Dorna attribuisce ai campioni più iconici di questo sport, e per me questa è una consacrazione fantastica! Le emozioni sono forti, c'era tanta gente lì ad aspettarmi, tutte le aziende con cui ho lavorato, Yamaha Aprilia Ducati Honda, tutti i vari tecnici di vertice con cui ho collaborato. E' stato un bel tuffo nel passato, voglio ringraziare la Dorna e Carmelo Ezpeleta. Essere nei 34 nomi che hanno scritto la storia della moto è fantastico, insieme a me c'è gente come Lucchinelli, Valentino Rossi, Berry Sheen, Mike Doohan. E sono orgoglioso del fatto che alla premiazione fossero presenti anche i miei figli". Come detto, Biaggi domenica tornerà in pista con la sua Aprilia: " Avverrà mezzora prima del via della gara della MotoGP, compirò un giro sul circuito del Mugello con la Aprilia, e indosserò anche la tuta e il casco di allora, come se fossimo ancora nel 1995". Ma la passione è la stessa del 1995? "Ora ho cambiato ruolo, da pilota avevo più impeto, ma ancora adesso quando seguo i centauri della mia scuderia ho il batticuore come allora. La passione per la moto non passerà mai!"