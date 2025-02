Media, Zelensky non è pronto a firmare l'accordo USA sui minerali preziosi. Usa, se così stop a Starlink

Il presidente Zelensky non intende firmare l’accordo trumpiano sulle terre rare. Dato praticamente in dirittura d’arrivo, Sky News Uk, citando fonti ucraine, scrive che a frapporsi all'intesa c'è una "serie di ostacoli problematici" a partire dal fatto che l’ultima bozza contiene solo un impegno unilaterale da parte dell'Ucraina. I negoziatori statunitensi avrebbero minacciato Kiev di bloccare l'accesso al sistema Internet satellitare Starlink di Elon Musk se non raggiungerà un accordo su terre rare e minerali essenziali. A tendere la mano a Zelensky, con un nuovo pacchetto di aiuti, è il premier britannico Starmer, che l’annuncerà lunedì, in occasione del terzo anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Intanto Mosca fa sapere che il secondo incontro tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti, per porre fine alla guerra in Ucraina, sarà tra due settimane.

L'ACCORDO

L'ultima bozza recapitata a Kiev, che riguarda una intesa sulle terre rare e soprattutto sul controllo delle risorse minerarie tanto caro a Donald Trump, è tradotta in parole semplici una moneta di scambio. Il Tycoon vuole un patto con l'Ucraina prima di autorizzare un maggiore sostegno militare degli Stati Uniti a Kiev o di procedere con un tentativo di mediare colloqui di pace formali tra l'Ucraina e la Russia per porre fine alla guerra di tre anni, che è stata innescata dall'invasione di Mosca del suo vicino. Di cosa stiamo parlando? Di minerali preziosi dell'Ucraina, tra cui grafite, uranio, titanio e litio, quest'ultimo componente chiave nelle batterie delle auto elettriche. Il giacimento più grande di Litio, tuttavia, si trova nelle vicinanze della città di Pokrovsk, in Donbass, ed è attualmente nella zona grigia tra il territorio controllato da Kiev e quello occupato da Mosca.