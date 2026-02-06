Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Un risarcimento colossale, la causa intentata da Mediaset contro Corona e società a lui riconducibili, promuove azioni civili risarcitorie per un importo complessivo di 160 milioni di euro, per danni reputazionali e patrimoniali. L'azienda ha comunicato di voler procedere dopo le varie dichiarazioni rilasciate dall'ex re dei paparazzi attraverso il suo format Falsissimo. Nella serata è arrivata anche la comunicazione della causa civile intentata contro Fabrizio Corona per i danni reputazionali subiti non solo dall'azienda ma anche dai suoi vertici, ovvero Pier Silvio e Marina Berlusconi, e da personaggi come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui. Alfonso Signorini aveva già avviato azioni legali



