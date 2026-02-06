Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Redazione Web

06 febbraio 2026, ore 14:00

Oltre all'azienda avrebbero avviato azioni legali Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui, Pier Silvio e Marina Berlusconi

Un risarcimento colossale, la causa intentata da Mediaset contro Corona e società a lui riconducibili, promuove azioni civili risarcitorie per un importo complessivo di 160 milioni di euro, per danni reputazionali e patrimoniali. L'azienda ha comunicato di voler procedere dopo le varie dichiarazioni rilasciate dall'ex re dei paparazzi attraverso il suo format Falsissimo. Nella serata è arrivata anche la comunicazione della causa civile intentata contro Fabrizio Corona per i danni reputazionali subiti non solo dall'azienda ma anche dai suoi vertici, ovvero Pier Silvio e Marina Berlusconi, e da personaggi come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui. Alfonso Signorini aveva già avviato azioni legali


Anche Corona denuncia

Un brevissimo commento da parte di Corona (i cui profili social risultano ancora irraggiungibili) è arrivato a qualche ora dalla nota di Mediaset nel corso della diretta del format di Fanpage, "Sono sereno". Le uniche parole. Intanto sempre giovedì 5 febbraio, l'avvocato di Corona Ivano Chiesa aveva annunciato che il suo cliente aveva denunciato Mediaset "per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la procura vorrà ravvisare". L'intervento è arrivato dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona, che potrebbe in queste sedi tornare sugli argomenti trattati nei suoi format.


