Medio Oriente, a Beirut morti anche due alti comandanti di Hezbollah. A Gaza attacco su una ex scuola

Il bilancio aggiornato dal Ministero della Salute libanese parla di 31 morti, tra cui 3 bambini, nel raid israeliano che ieri ha colpito un palazzo nella periferia meridionale di Beirut. Sarebbero 66 i feriti. Nel mirino dell'Idf una roccaforte di Hezbollah, che ha fatto sapere che sono stati uccisi 16 dei suoi miliziani, tra cui due comandanti di alto rango. Uno è Ibrahim Aqil, membro delle unità d’elitè dell’organizzazione. Sulla sua testa c’era una taglia da 7 milioni di dollari, ricercato dagli Stati Uniti per l’attentato all’ambasciata americana a Beirut del 1983. Morto anche Ahmed Wahbi, a capo delle forze speciali fino all’inizio del 2024. L'uccisione di Aqil è stata commentata da Hamas, secondo cui si è trattato di un "crimine" e una "follia£ per cui Israele pagherà un prezzo.





IL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

In queste ore intanto si è tenuto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Al centro, l'escalation dei giorni scorsi tra lo Stato ebraico e il Libano, con le esplosioni dei cercapersone usati dagli uomini di Hezbollah. L'Onu ha ribadito la sua condanna per atti che violano la legge internazionale. E il ministro degli Esteri libanese Abdallah Rashid Bouhabib ha parlato di "atti terroristici" per cui ha chiesto di sanzionare Israele. Dal canto suo, l'ambasciatore israeliano Danny Danon ha affermato che “se non si troverà una soluzione diplomatica, Israele dovrà adottare tutte le misure necessarie per proteggere i suoi cittadini e consentire ai residenti del nord di tornare alle loro case”.









NUOVO ATTACCO A GAZA

Questa mattina un nuovo attacco aereo ha colpito una ex scuola a est di Gaza City. Secondo l'esercito israeliano, nel mirino c'era un gruppo di miliziani di Hamas e la struttura era un centro di comando dei miliziani usato per attaccare le truppe dell'Idf. Per le autorità di Gaza invece si trattava di un rifugio per sfollati, e parla di 17 morti e più di 30 feriti.