Megan Fox e Machine Gun Kelly: il post che annuncia la gravidanza

L’attrice e modella 38enne Megan Fox, è in dolce attesa del primo figlio con il fidanzato Machine Gun Kelly, cantante e rapper di 34 anni. Dopo una relazione vissuta tra alti e bassi, la coppia ha annunciato la notizia con uno scatto suggestivo su Instagram, confermando che sono pronti ad allargare la famiglia.

Un annuncio molto particolare

Come molte celebrità, Megan Fox ha scelto di rivelare la sua gravidanza con una fotografia decisamente originale. Nell’immagine, Megan appare immersa in un liquido nero che ricorda il petrolio, con i lunghi capelli scuri che appaiono perfetti con lo sfondo, creando un’atmosfera gotica. Sotto la foto postata c’è scritto: “Nulla è mai veramente perduto. Bentornato.”, seguita da un emoji di un angoletto e un cuoricino rosso. Una frase apparentemente semplice, ma che richiama un evento drammatico vissuto dalla coppia, la perdita di un figlio durante una precedente gravidanza. Anche per questo motivo, il post ha immediatamente fatto il giro del web.

Il dolore di una perdita difficile

Le parole che accompagnano il post di Megan si ricollegano a “Last November”, una canzone di Machine Gun Kelly scritta proprio per ricordare il bambino perso. Nel novembre 2023, l’attrice ha parlato pubblicamente di questo doloroso episodio in due poesie del suo libro “Pretty Boys And Poisonous”, riflettendo sull’esperienza che ha segnato profondamente entrambi. Megan, già mamma di tre figli nati dal precedente matrimonio con Brian Austin Green – Noah, Bodhi e Journey – ha raccontato che, pur essendo madre, l’esperienza dell’aborto spontaneo è stata devastante e l’ha costretta a sottoporsi e a riflettere su domande difficili come “Perché è successo? Cosa significa tutto questo?”. Il suo dolore è stato messo per iscritto nel suo libro, in cui Megan Fox ha cercato di allontanare il pensiero della perdita e del dramma vissuto.

Una nuova vita per la coppia

Malgrado il passato difficile, Megan e Machine sono oggi più affiatati che mai e pronti a cominciare una nuova fase della loro vita insieme. Il bebè in arrivo sarà il primo per la coppia, ma il quarto per Megan e il secondo per Machine, già padre di Casie, avuta da una precedente relazione. La coppia sembra aver trovato la forza di affrontare il passato e guardare con speranza il futuro, costruendo insieme una nuova famiglia.