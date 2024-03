Meno consumi, mano a risparmi, cambiano le abitudini dei consumatori. Lo studio della Bce sugli effetti del caro prezzi sulle famiglie

Consumi ridotti, risparmi intaccati, straordinari, lavoretti extra: dopo i tanti shock subiti, dalla pandemia alle guerre, la vita delle famiglie europee è una corsa a ostacoli verso una normalità che ormai non c'è più. Lo dimostrano i prezzi schizzati alle stelle che hanno cambiato profondamente le vite e le abitudini, costringendo l'economia europea ad adattarsi al nuovo corso. In uno studio aggiornato al gennaio scorso, la Banca centrale europea ha utilizzato i dati delle sue indagini sui consumatori dell'Eurozona per capire quali strade le famiglie hanno scelto per resistere al carovita.

CONSUMATORI, TRA RISPARMI ED ENTRATE EXTRA

La maggior parte, cioè il 69%, ha modificato i consumi, il 43% ha usato i risparmi, il 31% ha cercato di far salire le entrate. Tra chi ha agito solo sui propri consumi, il 50% ha cercato di trovare prezzi più vantaggiosi altrove, il 33% ha abbassato la qualità dei propri acquisti per spendere meno, il 28% ha ridotto le quantità. Nella minoranza di chi ha cercato di aumentare le entrate, il 15% ha negoziato un aumento di stipendio, mentre il 17% ha fatto gli straordinari o ha preso un lavoretto extra. Lo studio ha anche registrato un calo dei risparmi negli ultimi due anni, determinato non dall'aumento della spesa sui beni di prima necessità ma da quella sui viaggi e le attività di ricreazione in generale. Un apparente paradosso, che però ha una spiegazione statistica. Accade perché, spiega la Bce, è aumentata maggiormente la spesa dei nuclei ad alto reddito che, dopo le restrizioni della pandemia, hanno recuperato su viaggi e attività di piacere. Mentre la spesa dei nuclei a basso reddito, concentrata sui beni di prima necessità, si è mossa di meno. In particolare, quindi, si è registrata una forte espansione dei servizi per il tempo libero, come ristoranti, attività ricreative e viaggi, schizzati dal 7,4% nel 2021 al 12,9% nel 2023.