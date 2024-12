Messaggio di Re Carlo d'Inghilterra ai medici che lo hanno curato: "Grazie per la forza e il conforto"

Re Carlo d'Inghilterra, in un messaggio video registrato per il Natale, ha ringraziato, ieri, lo staff medico che, come ha detto lo stesso sovrano, ha "portato sostegno, cura e conforto, alla famiglia reale, attraverso le incertezze e le ansie associate alla malattia ". Quello che sta per terminare è stato un anno molto difficile per i reali, segnato anche dalla diagnosi di cancro per il monarca e per sua nuora, Kate Middleton.





Sostegno dai medici in un anno difficile