Michael Keaton torna al cinema con La memoria dell’assassino

Kevin Costner non è l’unico a scendere in campo il 4 Luglio. Oltre al suo western Horizon di cui abbiamo parlato ieri, nelle sale, nel giorno dell’indipendenza americana, arriva anche un altro grande nome di Hollywood che a sorpresa torna dietro la macchina da presa con un crime thriller drammatico che promette di non passare inosservato. Stiamo parlando di Michael Keaton e del suo La memoria dell’assassino, film che lo vede per la seconda volta anche nelle vesti di regista.



LA TRAMA

La pellicola segue la storia di John Knox (Michael Keaton), un sicario professionista che deve abbandonare il suo lavoro a causa di una demenza degenerativa. La malattia, in rapida evoluzione, lo costringe a fare i conti con la vita che ha condotto fino a quel momento e a trovare un modo alternativo per sopravvivere. Ma quando una notte alla sua porta si presenta suo figlio Miles (James Marsden), gravemente ferito e in cerca d’aiuto, le cose cambiano. Knox non ha mai avuto alcun rapporto con il ragazzo e questa sembra l’occasione adatta per recuperare anni di abbandono. Miles ha ucciso un uomo e degli spietati killer lo cercano per vendicarsi. Suo padre è l’unico in grado di aiutarlo, ma per riuscirci contatta il suo amico di lunga data Xavier (Al Pacino). Lo scopo è raggiungere l’obiettivo e salvare la vita di Miles, prima che la polizia lo trovi. Si tratta dell’ultima sfida estrema che John Knox dovrà superare prima che la malattia abbia la meglio su di lui.





Per Michael Keaton il 2024 non si ferma qui. Infatti sarà tra i protagonisti del nuovo film di Tim Burton “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del celebre titolo del 1988. La pellicola è stata scelta come apertura della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e non è da escludere che la star americana possa sfilare assieme al resto del cast sul tappeto rosso del Lido.