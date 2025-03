Migliorano, seppur lievemente le condizioni di Papa Francesco, è buona la risposta alle terapie, la prognosi resta riservata

Papa Francesco, alla sua quarta settimana di ospedalizzazione al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, sta mostrando segni di un "graduale e lieve miglioramento". Lo riferiscono i medici nell’ultimo bollettino in serata. Sebbene la prognosi resti ancora riservata, i sanitari hanno confermato che il Pontefice sta rispondendo positivamente alle terapie. Questo, indicano, è segno che il suo stato di salute sta migliorando, anche se con cautela. Nel bollettino medico, i medici hanno sottolineato che le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili nelle ultime ore, con un "graduale e lieve miglioramento". In particolare, il Pontefice non ha manifestato febbre, mentre i suoi esami ematochimici e gli scambi gassosi sono risultati stabili. Un dato positivo in quanto indica un miglioramento dell’ossigenazione e un'ulteriore risposta favorevole alle cure. I prossimi aggiornamenti medici sono attesi nei prossimi giorni. Il prossimo bollettino previsto per lunedì.





La prudenza dei medici

Papa Francesco mostra segnali incoraggianti ma i medici preferiscono mantenere una certa prudenza. La prognosi continua a essere "riservata". Infatti, la possibilità di nuove crisi respiratorie non può ancora essere esclusa. Per questo motivo i medici continueranno a monitorare attentamente il suo stato di salute nei prossimi giorni.





Il Papa lavora e riposa

Nel corso della giornata Papa Francesco ha proseguito le sue attività. In mattinata ha aver ricevuto l'Eucarestia, poi ha trascorso del tempo in preghiera nella cappellina privata del Policlinico, mentre nel pomeriggio ha alternato momenti di riposo con attività lavorative. Proseguono anche la fisioterapia respiratoria e motoria, che sono fondamentali nel recupero del Santo Padre. La volontà di ripresa del papa è data anche dalla conferma che parteciperà agli esercizi spirituali di Quaresima, ma "in comunione di preghiera" con la Curia. Per quanto riguarda l’Angelus di domani, sarà diffuso ancora in forma scritta, come nelle settimane precedenti.