Mika apre la sua casa a Argentero, Elisa e Dita Von Teese

Redazione Web

19 ottobre 2017, ore 07:00

In prima serata dal 31 ottobre su Rai Due "Stasera CasaMika"

Mika riaprirà le porte della di "Stasera CasaMika" con quattro prime serate su Rai Due dal 31 ottobre. Prima ospite internazionale sarà Dita Von Teese, la Regina del Burlesque e icona di stile mondiale. Nel corso della prima puntata, arriveranno anche Luca Argentero e Valentina Bellè, protagonisti prossimamente nella fiction Sirene in onda su Rai Uno. Arriva anche Riccardo Scamarcio. Protagoniste dei momenti musicali della puntata saranno Elisa e Rita Pavone, con esclusive performance accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle. Compagna di viaggio di questa nuova edizione sarà Luciana Littizzetto ma ci sarà anche la partecipazione di Gregory, affermato attore teatrale inglese, amico di infanzia di Mika.

