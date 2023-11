Milan-Psg, scontro tra tifosi a Milano nella notte, un ragazzo francese ferito gravemente. Massima allerta in città per evitare altri scontri

Nella notte abbiamo assistito a delle scene di vera e propria guerriglia urbana a Milano, in zona navigli. Un gruppo di Ultras milanisti si è scontrato violentemente contro dei supporter francesi del PSG, arrivati in Italia per assistere alla partita di stasera. Un 34enne francese è stato gravemente ferito e portato in ospedale, sarà operato ma non è in pericolo di vita, feriti anche due poliziotti nel tentativo di riportare l'ordine nella zona. Il PSG inoltre, nella riunione sicurezza, ha segnalato 150 tifosi in arrivo a Milano sprovvisti di biglietto e quindi potenzialmente pericolosi. L'allerta rimane alta nel corso di tutta la giornata di oggi, aumentato anche il numero delle forze dell'ordine in città per evitare altri contatti. I tifosi del Psg stasera verranno scortati fino all'ingresso dello stadio. "Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere": questo il messaggio ufficiale del club dopo i fatti della scorsa notte.





LA RICOSTRUZIONE DELLA QUESTURA

Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg - ricostruisce la Questura -. Successivamente, alle ore 00.05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente ultras del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese dove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati. Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico. Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte delle forze dell'ordine alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi. In quei frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un altro è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro. Il responsabile dell'ultimo ferimento è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale