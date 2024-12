Milano, 34enne investita e uccisa da un camion. Il conducente è scappato

Grave incidente a Milano questa mattina, intorno alle 9.30. Vittima una trentaquattrenne di origine peruviana. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali con il verde, quando è stata travolta e uccisa da un camion pirata, il cui conducente non si è fermato a prestare aiuto. È accaduto al semaforo all’incrocio tra Viale Ludovico Scarampo e Viale Renato Serra, in un'area a quell'ora molto trafficata.









INUTILI I SOCCORSI Immediati i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso della donna. Stanno bene invece i suoi bambini, due gemelli di un anno e mezzo, che al momento dell’impatto si trovavano poco distanti, nel passeggino spinto dalla nonna. Sono stati comunque portati all'Ospedale Niguarda in codice giallo, per dei controlli, ma sarebbero illesi.









ARRESTATO IL CAMIONISTA Gli agenti della Polizia locale, dopo una lunga ricerca, hanno rintracciato e arrestato il conducente del mezzo, che era scappato. Rischia l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sono state vagliate anche le telecamere della zona pur di rintracciare il camionista. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Ma secondo quanto emergerebbe dai primi rilievi, il camion arrivava da Viale De Gasperi e stava svoltando a destra, probabilmente con il semaforo verde. Che però aveva anche la famiglia sulle strisce pedonali, a cui avrebbe dovuto dare la precedenza.