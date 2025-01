Milano, arriva una grande novità legata alla sepoltura degli animali domestici. Ecco di cosa si tratta...

Cani e gatti sepolti, con le ceneri, insieme a quelli dei proprietari. Una nuova regola a Milano che vale per altri animali da compagnia: tartarughe, criceti, conigli.

Le prime reazioni sono molto positive. «Si tratta un atto di civiltà», dicono alcuni milanese. Gli animali, finalmente, entrano a pieno titolo come membri della famiglia. A stabilirlo è una determina del Comune, secondo cui "le ceneri degli animali domestici possano essere tumulate nella sepoltura del padrone scomparso (...)", si legge su La Repubblica.

QUALI SONO LE NUOVE REGOLE?

Ci sono, però, regole ben chiare. L’animale deve essere tumulato insieme al proprietario nello stesso spazio. Sempre La Repubblica fa sapere in un articolo:

"La lapide, per esempio, non può riportare né epigrafi dell’animale né immagini che lo ritraggano da solo. Ma si può esporre una fotografia in cui sia insieme al padrone defunto.

La regola è la stessa per ogni tipo di collocazione: in cellette (con non più di due urne cinerarie, quella del defunto e quella dell’animale), in colombari, con al massimo tre cassettine, e nelle tombe di famiglia. [...]"