Milano Music Week, Pico Cibelli (Warner Music Italy) a RTL 102.5: «Da fan di X Factor è un grande peccato aver perso Morgan. Quando scegli uno come lui sai già cosa ti porti a casa, nel bene e nel male»

Continua la Milano Music Week, un’intera settimana dedicata all'universo musicale, caratterizzata da panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase. Fino al 26 novembre, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash e con la curatela speciale di Francesca Michielin.

Per questa speciale settimana, Pico Cibelli, è stato ospite di RTL 102.5. Nel corso dell’intervista in Non Stop News, il presidente di Warner Music Italy ha parlato anche dell’allontanamento di Morgan da X Factor. «È un grande peccato aver perso Morgan; dal mio punto di vista, è uno dei giudici più bravi, e non averlo nel programma vuol dire avere un programma meno forte. Nel momento in cui società come Sky o Fremantle prendono decisioni, sicuramente hanno elementi che io non conosco, quindi non posso dirvi se è giusto o sbagliato averlo allontanato. Da ascoltatore e da fan del programma penso che sia un peccato. Secondo me, quando scegli Morgan, sai cosa ti porti a casa, nel bene e nel male», afferma Pico Cibelli a RTL 102.5.

In occasione della Milano Music Week, sabato 25 novembre, alle ore 15:00, Warner Music Italy e Warner Chappel presentano il workshop “Come nasce una canzone”, un’occasione per incontrare gli autori e produttori del momento. «Dietro un momento speciale che ognuno di noi vive, c'è quasi sempre una canzone. La musica fa parte della nostra vita, e raccontare come nascono le canzoni che ci emozionano può essere interessante per il pubblico», spiega. Inoltre, Pico Cibelli sarà presente anche al panel di FIMI “State of the industry: le nuove prospettive della discografia in Italia”, una conversazione tra presidenti delle grandi case discografiche italiane per analizzare le dinamiche attuali dell’industria e i nuovi scenari che si prospettano a partire dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’impatto che avranno sull’intera filiera, consumatori compresi, e sulla creatività e il talento. «Parleremo di come nascono le canzoni, ma anche di come approcciarsi all'industria e al nostro lavoro. Inoltre, discuteremo su come i giovani possono avvicinarsi alla nostra industria e al nostro lavoro», continua.

Tutto il programma della Milano Music Week è consultabile al seguente link: www.milanomusicweek.it

Per ogni evento sono indicate le modalità di prenotazione o di acquisto della prevendita.