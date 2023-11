Milano violenta, il campione di MMA Giorgio Boccali: "Voglio difendere i più deboli come bodyguard"

“Vado spesso a Milano ed è diventata invivibile”. Giorgio Boccali, 20 anni, è campione italiano di MMA - Federazione FIGMMA. Qualche anno fa ha vinto addirittura il terzo posto ai mondiali IMMAF. Un vero talento del mondo del combattimento, ma odia la violenza.

Ora vuole difendere i più deboli a Milano dopo le notizie di cronaca che stanno diffondendo molta paura. “Giorni fa un mio amico è stato aggredito in centro a Milano. L’hanno picchiato senza motivo”, dice. “Ho letto l’allarme lanciato da molti vip come Elenoire Casalegno, che qualche ora fa sui social ha parlato della situazione milanese. Io dico che sono pronto ad accompagnare chiunque come bodyguard per far sentire i più al sicuro. Soprattutto le donne”, racconta. “Le Forze dell’Ordine fanno un grande lavoro, ma hanno bisogno di segnalazioni da parte dei cittadini, che non devono essere omertosi. Facciamo tutti la nostra parte. Io voglio iniziare ed essere un esempio ”, svela il 20 enne molto forte sui social.

LA CARRIERA DI BOCCALI



“Ho fatto per anni rugby, da più piccolo venivo preso in giro ma poi mi sono riscattato”, svela nella chiacchierata con RTL 102.5. “Sono romano e penso che tutti dobbiamo difendere i cugini milanesi”. Ecco, allora, il mio appello. “Spero che altri campioni come me mi seguano”, conclude Boccali. Che sta facendo una crociata contro la violenza a Milano. La città, secondo le ultime notizie di cronaca, pare stia vivendo il periodo peggiore.

LA DENUNCIA SOCIAL DI ELENOIRE CASALEGNO, "INSEGUITA DA UNO SQUILIBRATO"

Le parole di Elenoire Casalegno fanno il giro della Rete: "Alle 11 di mattina a Corso di Porta Nuova, nel centro di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo. Capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza. Questa città è diventata invivibile, a Milano si ha paura a passeggiare in pieno centro di giorno. La priorità è la sicurezza".

UN TASSISA SALVA TRE RAGAZZE IN CORSO COMO

L'ennesimo episodio alcuni giorni fa. Un tassista milanese è riuscito a mettere in salvo tre ragazze aggredite in zona Corso Como a Milano. Claudio Gioia è stato ribattezzato eroe da tutti. Goia non ha avuto paura ed ha salvato le tre ragazze, in forte stato di agitazione dopo un'aggressione, facendole salire sul suo taxi.