Milton si abbatte sulla Florida. L'uragano provoca vittime, tra case distrutte e blackout

I viali con le palme invasi dai detriti, i tetti scoperchiati, i cartelli stradali che sembrano piantati nell’oceano. Sono alcune delle istantanee che arrivano dalla Florida. L’uragano Milton ha toccato terra nella notte, nell’area di Siesta Key, sulla costa occidentale, accompagnato, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale americano, da 27 tornado. Ieri sono state più di 125 le allerte tornado emesse tra Tampa Bay, Melbourne e Miami, il maggior numero di sempre in un solo giorno per lo stato della Florida. E seppur Milton sia stato declassato, col passare delle ore, a categoria 1, continua a portare venti fino a 130 km orari e piogge torrenziali.