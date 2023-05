Minorenne arrestato a Bergamo, voleva compiere un attentato in nome dell’Isis

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Un ragazzo minorenne è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di “associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate”. Il giovane è stato trovato in possesso di materiale propagandistico riconducibile all’Isis e in procinto di compiere un attentato nella zona in cui vive.





L’intervento delle forze dell’ordine

Già da qualche giorno la polizia stava monitorando i movimenti del giovane, coinvolgendo sia la Digos che il Servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo di Bergamo e Brescia. La decisione di studiare i movimenti del ragazzo è nata in seguito alla pubblicazione di video di propaganda jihadista riconducibili all’Isis sui profili social del sedicenne di origine straniera. L’attività investigativa ha fatto emergere in seguito l’appartenenza del minore a una rete di giovani sostenitori dell’organizzazione presenti in diverse zone d’Europa e d’America, molti dei quali arrestati nelle scorse settimane.