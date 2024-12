Mondiale per Club 2025, svelate le fasce in vista del sorteggio di giovedì. Inter e Juve in seconda fascia Photo Credit: agenziafotogramma.it

La nuova versione del Mondiale per Club scalda i motori e prepara il debutto nel 2025. Oggi la Fifa ha ufficializzato le fasce in vista del sorteggio dei gironi che avverrà giovedì 5 dicembre. Sono quattro le urne in cui entreranno le squadre partecipanti alla manifestazione. Juve ed inter le uniche due squadre italiane presenti sono in seconda fascia. Il nuovo torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 14 luglio 2025 negli Stati Uniti, prevede la partecipazione di 32 squadre di tutto il mondo.





PRIMA FASCIA

La prima fascia è composta dalle quattro squadre più quotate d'Europa insieme alle quattro squadre più quotate del Sud America.

Manchester City Real Madrid Bayern Monaco Paris Saint-Germain Flamengo Palmeiras River Plate Fluminense

SECONDA FASCIA

La seconda fascia è composta dalle restanti otto squadre europee.

Chelsea Borussia Dortmund Inter Porto Atletico Madrid Benfica Juventus Salisburgo

TERZA FASCIA

La terza fascia è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sud America.

Al-Hilal Ulsan HD Al Ahly Wydad Casablanca Monterrey Leon Boca Juniors Botafogo

QUARTA FASCIA

La quarta fascia, invece, è composta dalle due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme al rappresentante dell'Oceania e alla squadra che rappresenta il paese ospitante, l'Inter Miami.