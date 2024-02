Mondiali di pallanuoto, la Croazia batte l'Italia ai rigori e vince il titolo

Un'altra sconfitta in finale per il Settebello di Sandro Campagna. Ai Mondiali di pallanuoto a Doha la nazionale azzurra conquista l'argento contro i Croati di Tucak. Fatali, anche questa volta, i rigori per gli Azzurri, come nella finale mondiale del 2022 persa contro la Spagna. L'ultimo titolo del Settebello risale ai mondiali coreani del 2019.





PRIMO E SECONDO TEMPO

Nel primo tempo gara molto combattuta con i Croati che passano in vantaggio dopo 1 minuto con la prima conclusione di Kharkov, ma gli Azzurri rispondono subito e pareggiano con Di Fulvio. A metà del primo tempo sempre Kharkov sfugge e non sbaglia a tu per tu con Del lungo per il 2 a 1. Il Settebello non demorde e pareggia nuovamente con Presciutti, poi Fondelli castiga Bijac e fa 3 a 2 chiudendo il primo quarto. Nel secondo periodo i Croati salgono in cattedra con il solito Kharkov e una doppietta di Marinić Kragić, ma gli Azzurri resistono e vanno in goal con Di Fulvio e Presciutti chiudendo il secondo tempo sul 5 a 5.