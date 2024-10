Morata: "Costretto a cambiare casa perché sindaco di Corbetta ha violato mia privacy"

Lo scivolone social del sindaco di Corbetta

La rabbia di Morata

La reazione 'interista' del sindaco

Gaffe social del sindaco di, in provincia di Milano, edel Milan non la prende bene. Ecco cosa è successo.Ieri, mercoledì 2 ottobre, Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta, ha annunciato in pompa magna via social che l'attaccante rossonero ha preso casa presso quella località: "Alvaro Morata è di Corbetta, here we go! No, non è un pesce d'aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città". Il politico non si è fermato qui, ma ha aggiunto: "Lo sapete, sono un tifosissimo dell'Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! E come direbbe Fabrizio Romano ... Alvaro Morata si trasferisce a Corbetta, here we go!".L'iniziativa social di Ballarini non è stata gradita (eufemismo) dal calciatore spagnolo fresco campione d'Europa con la sua Nazionale. A tal punto che Morata questa mattina ha fatto sapere, via Instagram, di essere già pronto ad un nuovo trasloco: "Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini".Poco fa il sindaco ha indirettamente replicato alla piccata reazione del giocatore ex Juventus, pubblicando nelle storie Instagram lo stemma dell'Inter (di cui è tifoso) e un emblematico Ciao Ciao, evidentemente rivolto a Morata. Il tema del trasloco è più che attuale per Morata. Negli ultimi mesi, infatti, il calciatore ha annunciato la fine del matrimonio con Alice Campello. Tra i motivi della rottura, secondo quanto trapelato, ci sarebbero anche i tanti spostamenti vissuti dalla coppia per via degli impegni lavorativi del centravanti. I due hanno quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, nato nel 2020, e Bella, venuta alla luce a gennaio 2023.