Morgan a RTL 102.5: «Per anni ho tagliato i rapporti con tutto l'ambiente musicale. Ora sono uscito con un nuovo singolo dopo 17 anni, come se fossi un esordiente»

Uscito il 23 febbraio, “Si, certo l’amore” è il nuovo EP di Morgan in collaborazione con Pasquale Panella. Il disco composto da 8 tracce, il nuovo bellissimo inedito “Non + Tu” ed una serie di componimenti, variazioni ed interludi a cavallo tra musica elettronica ed orchestrale sul tema portante di “Si, Certo l’Amore”. Più precisamente: Radiophobic, Album version, Orchestra, Elastic Brass, New wave, Post atomic. «Per questo EP mi sono divertito a fare la musica, mentre i testi sono stati scritti da Pasquale Panella. Secondo me, Panella è uno dei più grandi autori viventi di canzoni, ed è anche un poeta. Infatti, questi suoi testi non sono nati per essere canzoni; originariamente erano commenti in versi alle mie poesie. Difatti ho pubblicato un libro di poesia contenente i suoi commenti, che ho poi trasformato in canzoni. Quando ami una cosa, come io amo scrivere canzoni, ami anche chi lo fa bene. Dovremmo sempre andare verso chi è più bravo di noi, dagli altri si impara. Il rapporto con Panella è un privilegio. Dobbiamo lavorare sull’invidia, un problema del nostro tempo e soprattutto italiano», racconta.

Ospite di RTL 102.5, Morgan racconta: «Sono passati 17 anni dall'ultima volta che ho pubblicato un singolo. All'inizio, ho evitato di farlo perché non volevo confrontarmi con certa musica che non mi piaceva; mi dicevo: 'Perché dovrei farlo? Preferisco concentrarmi sulle mie sperimentazioni'. Poi, quando ho deciso di riprendere a pubblicare, mi sono reso conto di aver tagliato completamente i legami con l'industria musicale, le case discografiche, le radio e i giornalisti. Ora sto ripartendo da zero, come se fossi un esordiente».

Questo EP anticipa l'uscita del nuovo disco “...E QUINDI INSOMMA OSSIA”, in uscita a maggio.