Morto Arrigo, figlio di Roberto Vecchioni: "Dopo tanto dolore è finalmente in pace"

L'annuncio della morte di Arrigo Vecchioni è arrivato attraverso i profili social del papà e in tanti, tra fan e conoscenti, si sono stretti intorno al cantautore. "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio". Con queste sui social di Roberto Vecchioni è stata annunciata la sua morte. Arrigo era il terzo dei quattro figli di Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.





VECCHIONI E L'AMORE PER I FIGLI

L'amore per i figli è sempre stata una delle caratteristiche che ha caratterizzato la vita del cantautore italiano. Canzoni e libri infatti sono stati dedicati proprio ai suoi quattro figli. Tante volte, durante le interviste, Vecchioni ha raccontato il suo rapporto con i figli, definendo la vita senza di loro "un deserto". In occasione dell'uscita del libro 'La vita che si ama. Storie di felicità', Vecchioni spiegò che ai figli ha sempre "insegnato ostinatamente il gioco e il sogno". Una "faticaccia tremenda, ma non quanto quella fatta da mia moglie - raccontò - che ha dovuto insegnare loro la realtà. Abbiamo costruito insieme un fortino in cui viviamo non da decrepiti utopisti, non di illusioni, ma di cose che ci salvano la vita quando sembra troppo brutta. Riusciamo a ridere l'uno dell'altro, a prendere le cose con ironia e a volerci bene. Non ho mai visto quattro fratelli così uniti, i miei figli si chiamano tra loro 'brothers and sisters' e raccontano tutte le scemate che fa il padre. Questo libro lo hanno voluto loro proprio per capire meglio chi è il loro papà".





IL CORDOGLIO DELLA FONDAZIONE IL CAMPIELLO

"Il presidente della Fondazione il Campiello Enrico Carraro, la segreteria del premio, il presidente della Giuria dei Letterati Walter Veltroni e tutta la giuria del Premio Campiello hanno appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Arrigo Vecchioni". Così in una nota la Fondazione Campiello sulla morte di Arrigo, il figlio del cantautore Roberto Vecchioni. "Il pensiero e l'affetto - si legge - di tutte e di tutti noi vanno al padre Roberto, da anni presenza tra le più appassionate e appassionanti nella giuria del Premio. Chi, come Roberto Vecchioni, ha saputo raccontare e insegnare con tanta freschezza la gioia e l'avventura della giovinezza si trova ora di fronte al dolore di una giovane vita spezzata da una lunga e dolorosa malattia: il nostro affettuoso abbraccio possa sostenerlo in un momento così duro".