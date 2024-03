Mosca, assalto armato a sala concerti, almeno 40 morti e oltre 100 feriti, Kiev nega coinvolgimento

Un attacco improvviso, un commando armato che fa irruzione in una sala da concerti, 5 uomini in tuta mimetica, gli spari e la gente che cade sotto i colpi. poi un boato, un esplosione e l'incendio dell'edificio. il tutto in pochissimi istanti. le immagini della sparatoria al Crocus City hall di Mosca, dove stava per cominciare il concerto del gruppo rock band Picnic. Il bilancio della sparatoria è di almeno 40 morti e oltre 100 feriti, tra questi anche diversi bambini. L'edifico può contenere fino a 7000 persone ed era praticamente pieno, visto che i biglietti per questo evento erano andati quasi tutti esauriti. 6.200 quelli venduti. Il commando che ha agito è riuscita a fuggire e a Mosca è iniziata una massiccia caccia all'uomo. L'edificio è stato avvolto dalle fiamme e per spegnere l'incendio sono intervenuti anche gli elicotteri che dall'alto hanno gettato acqua sul fuoco. Una parte del tetto è crollata, mentre i soccorritori parlando di aver tratto in salvo almeno un centinaio di persone. I media hanno anche parlato di un'auto bomba trovata nel parcheggio del teatro. Lo scorso 7 marzo l'ambasciata americana a Mosca aveva messo in guardia i propri cittadini per possibili attentati terroristici nelle 48 ore successive, specie ad eventi affollati come concerti musicali. A Mosca sono stati annullati tutti gli eventi di massa per i prossimi giorni.





Le reazioni

Pochi minuti dopo la diffusione della notizia dell'assalto al Crocus City hall di Mosca gli Stati Uniti hanno affermato che Kiev è estranea ai fatti. L'Ucraina stessa smentisce ogni coinvolgimento, così hanno fatto anche i paramilitari russi filo ucraina.La Casa Bianca ha detto che i suoi "pensieri sono per le vittime del terribile attacco" e ha parlato di "immagini orribili, difficili da guardare". Un portavoce dell'Onu, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, ha detto che il segretario generale Antonio Guterres è in lutto per la morte degli spettatori al Crocus City Hall. "Il crudele attentato terroristico consumato a Mosca invoca la più ferma condanna. Orrore ed esecrazione debbono accompagnare la violenza contro tutte le innocenti vittime civili. Combattere ogni forma di terrorismo deve essere un impegno comune a tutta la comunità internazionale". Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica, Sergio MattarellaDa parte russa, il presidente Putin è stato informato dell'accaduto, mentre alza i toni il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sostiene che verranno uccisi i leader ucraini se si scoprirà il coinvolgimento di Kiev.





La condanna dell'Italia

La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia in Russia monitorano la situazione a Mosca, il ministro degli esteri Tajani condanna ogni forma di terroristico e sottolinea che per ora non risultano nostri connazionali coinvolti.