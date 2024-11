Moto Gp, Bagnaia vince il Mondiale se... Photo Credit: agenziafotogramma.it

Tutte le combinazioni che porterebbero il pilota italiano a recuperare i 24 punti di differenza su Martin e a confermarsi campione del mondo

Una sola gara a disposizione, 24 punti di differenza, 37 ancora conquistabili. Questi sono i numeri dell'atteso atto finale del Mondiale di MotoGp. Domenica si correrà a Barcellona (non a Valencia, come inizialmente previsto, a causa delle tragiche conseguenze delle recenti alluvioni). Il GP Motul Solidarity di Barcellona inizierà domenica alle ore 14.00 MotoGp: la classifica A poche ore dall'epilogo della stagione, la classifica della MotoGP 2024 recita: Jorge Martin leader con 485 punti, Francesco Bagnaia insegue al secondo posto, con 461 punti. L'italiano, campione del mondo in carica, dovrà dunque recuperare 24 punti. A Pecco basta anche pareggiare lo spagnolo, in quanto a pari punti, vincerebbe per il maggior numero di gp conquistati (il bilancio è nettamente a suo favore, 10 a 3). Come anticipato, a disposizione nel weekend ci sono un totale di 37 punti: 12 dalla Sprint e 25 dalla gara domenicale. Insomma, quali sono le combinazioni che permetterebbero a Bagnaia di vincere il Mondiale? MotoGp: Bagnai vince il Mondiale se... Una cosa è certa: il pilota piemontese dovrà presentarsi prima della gara lunga con al massimo 25 punti di distacco da Martin. Se Bagnaia facesse il pieno di punti (37), al fine di garantirsi il primato nel campionato, Martin dovrebbe farne non più di 12. Se invece Bagnaia ne conquistasse 'solo' 24, il rivale dovrebbe farne al massimo 10. Martin potrebbe già essere campione del mondo dopo la Sprint Race Ragionando dal punto di vista dello spagnolo, è tutto più semplice: gli basta una vittoria nella Sprint (in programma domani alle 15.00) senza badare a nient'altro, neanche alla posizione di Bagnaia. Se quest'ultimo non vincesse la speciale sfida di domani, a Martin sarebbe sufficiente arrivare secondo. Ed ancora, lo spagnolo vincerebbe anche se arrivasse terzo con Bagnaia quinto (o peggio), ma anche se si classificasse quarto con Bagnaia da sesto in giù. Infine, il talento della Prima Pramac trionferebbe anche se giungesse quinto con Bagnaia da settimo in giù; e pure se arrivasse sesto con Bagnaia ottavo, nono o fuori dalla zona punti; Ultima combinazione: se Martin arrivasse settimo (con Bagnaia nono o peggio) o finisse ottavo (con Bagnaia a secco di punti).

Jorge Martin MotoGp Pecco Bagnaia

