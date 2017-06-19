Motociclista si dimentica la moglie, se ne accorge dopo 40km

L’uomo pensava che fosse caduta nel tragitto e ha chiamato il 112

Un motociclista ha chiamato il 112 riferendo di aver perso la moglie, "deve essere caduta dalla moto mentre viaggiavamo" riferisce La Repubblica. L’uomo, 59enne, dice di trovarsi in piazza Europa a Chieri, essendosi appena accorto dell’assenza della moglie sul sellino posteriore. "Non posso chiamarla, il cellulare è rimasto nel bauletto della moto". La moglie nel frattempo riesce a mettersi in contatto con il marito facendosi prestare un telefono: "Sei ripartito senza di me. Mi hai lasciato a Moncalvo d’Asti".

