Motociclista si dimentica la moglie, se ne accorge dopo 40km

Motociclista si dimentica la moglie, se ne accorge dopo 40km

Motociclista si dimentica la moglie, se ne accorge dopo 40km

Redazione Web

19 giugno 2017, ore 12:18

L’uomo pensava che fosse caduta nel tragitto e ha chiamato il 112

Un motociclista ha chiamato il 112 riferendo di aver perso la moglie, "deve essere caduta dalla moto mentre viaggiavamo" riferisce La Repubblica. L’uomo, 59enne, dice di trovarsi in piazza Europa a Chieri, essendosi appena accorto dell’assenza della moglie sul sellino posteriore. "Non posso chiamarla, il cellulare è rimasto nel bauletto della moto". La moglie nel frattempo riesce a mettersi in contatto con il marito facendosi prestare un telefono: "Sei ripartito senza di me. Mi hai lasciato a Moncalvo d’Asti". 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

  • Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

    Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

  • Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

    Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Le violenze sarebbero state commesse ai danni di 36 bambini. A documentarle, le telecamere montate dai Carabinieri

Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

Un giovane è stato denunciato per aver diffuso immagini intime della ex. La polizia lo ha fermato dopo le minacce alla giovane. Ammonimento del questore

Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

Le frasi più significative riportate dal podcast "Falsissimo" di Fabrizio Corona, come la definizione di "occhi spaccanti" per quelli di Martina Ceretti, 23 anni modella e inlfuencer