Motori: Bagnaia domina a Misano nella Sprint Race di Moto Gp. Male le Ferrari nelle qualifiche di Formula 1

Il sabato di Moto GP si chiude nel segno indelebile di Pecco Bagnaia. Dopo aver conquistato la Pole Position con record della pista di Misano, il campione del mondo vince anche la Sprint Race portandosi a soli 4 punti dalla testa della classifica e quindi dallo spagnolo Martin. 1:30.031, questo l'incredibile tempo con il quale il pilota italiano si è preso la prima posizione in griglia di domenica mentre durante la Sprint Race, Pecco è stato bravo a sfruttare un errore di traiettoria a metà gara di Martin che era riuscito a superarlo al via. Domani in gara quindi sarà questa la griglia delle prime posizioni:

1 Bagnaia F.

2 Martin J.

3 Bastianini E.

4 Binder B.

5 Acosta P.

Un sabato amaro invece per le Ferrari in Formula 1 impegnato nel Gran Premio di Singapore. Charles Leclerc penalizzato e nono, Carlos Sainz a muro e decimo. Le ambizioni della Ferrari sul GP di Singapore si spengono nella Q3, proprio quando inizia la lotta per la pole, importantissima in un circuito cittadino come Marina Bay. In prima fila partiranno Lando Norris (McLaren, in 1'29"525) e Max Verstappen (Red Bull, 1'29"728), separati nel mondiale piloti da appena 59 punti a favore dell'olandese.











BAGNAIA: "VOLEVO VINCERE AD OGNI COSTO"

"Ho cercato di dare il 100% e - ha detto Bagnaia - credo di esserci riuscito, non è andata bene la partenza ma poi è andata meglio. Il passo era incredibile, grazie a tutti i tifosi. La differenza che stiamo facendo io e Jorge è pazzesca. Sarà fondamentale essere precisi per la lotta mondiale, oggi abbiamo pescato diversi jolly. Avrei faticato ad accettare un altro secondo posto: volevo vincere a ogni costo, è importante esserci riusciti". Queste le parole del pilota italiano al termine della gara corta. "Essere in pole è importante, -ha poi continuato Bagnaia- hanno verniciato le linee bianche e quelle interne fanno scalino e si scivola, non ci potevamo avvicinare. Martin? Siamo i più veloci come passo e time attack. Sarà fondamentale partire bene, dobbiamo dare il massimo". Opposto l'umore di Jorge Martin: "Non sono riuscito e tenere la concentrazione - ha spiegato lo spagnolo - ed ho fatto quel piccolo errore ed ho sprecato una chance, vediamo domani di portar a casa la vittoria. Pensare non serve, siamo a un livello incredibile e io e Bagnaia siamo i più forti. Ho migliorato la qualifica di due settimane fa, di passo siamo forti e anche Bastianini ci proverà. Vedremo se si può lottare per la vittoria. Nel secondo tentativo pensavo che con un riferimento potesse andare meglio, ma con Bagnaia e Morbidelli non è stato facile, c'era però del margine".





LA DELUSIONE DI LECLERC

"Sono molto deluso e preferisco non pensare alla gara. Le gomme non erano pronte nemmeno al 50% - ha spiegato Leclerc - Siamo usciti dai box e le temperature degli pneumatici anteriori erano più basse di non so quanti gradi rispetto all'ideale. Peccato, sappiamo che qui a Singapore le qualifiche sono tutto...Questa situazione mette decisamente in salita le cose in vista della gara e abbassa di molto le nostre aspettative". "Non volevamo che uscisse per primo e con Charles abbiamo aspettato un po' di più del dovuto. E' lì che abbiamo perso la temperatura - ha ammesso a Sky il team principal Frederic Vasseur - Poi, si sa che quando c'è solo un giro a disposizione bisogna spingere e si è al limite. Credo abbia tagliato la linea di curva 2 di un paio di centimetri".