Multe, nel 2023 pagati 1,5 miliardi di euro, l'84% al Centro-Nord

Lo scorso anno gli italiani hanno pagato 1,535 miliardi di euro in sanzioni comunali collegate al Codice della strada, il + 6,4% rispetto al 2022 e il + 23,7% rispetto al 2019. A riportare i dati consolidati dal sistema telematico del ministero dell'Economia che censisce tutti i movimenti delle casse nelle Pubbliche amministrazioni (il Siope) sugli incassi effettivi da multe stradali nei Comuni italiani, è un articolo del Sole24Ore. Numeri che subiscono, anche in questo caso, l’impatto dell'inflazione, che aggiorna i prezzi delle sanzioni.





Nella classifica degli incassi domina Firenze

I dati più alti sono quelli che riguardano gli autovelox, da settimane al centro di polemiche, da quando Fleximan ha cominciato a colpire. La classifica degli incassi pro capite è dominata da Firenze: i 198,6 euro pro capite registrati dal Siope, infatti, sono in linea con il dato del 2022, ma sono il frutto di un balzo dell'85,5 per cento rispetto al 2019, quando Palazzo Vecchio incassò 38,7 milioni contro i 71,8 milioni dello scorso anno, annota ancora il Sole24ore. Un dato questo in controtendenza rispetto a quello delle altre metropoli, che da Milano a Roma hanno registrato l'anno scorso un arretramento sia rispetto al 2022 sia sul 2019 (la flessione rispetto ai due anni di riferimento è dell'11,7 e del 19,1% nella Capitale, e del 3,7% e 12,5% a Milano). Bologna, al centro delle polemiche con il ministro Salvini per la sperimentazione dei 30 all'ora, con i suoi 81,5 euro pro capite occupa l'11esimo posto nella classifica dei capoluoghi in termini di incassi per abitante, con un aumento del 12,1% sul 2022 e del 6,8% sul 2019, in una dinamica quindi più moderata rispetto a quella complessiva.



La capacità di incassare le multe

Un fattore importante è anche quello della capacità di incassare le multe. "Proprio questo è l'aspetto che plasma in modo più forte la geografia delle multe, decisamente concentrata a Nord dove si paga l'84,3% dei verbali; solo il 15,7% è fra Sud e Isole, dove però abita il 34,5% degli italiani". Nel Mezzogiorno invece, si legge ancora, la media si oscilla fra i 10,3 euro pro capite delle Isole e i 13 euro del Sud continentale, cioè circa tre volte sotto i livelli del Centro Nord. I dati delle città aiutano a svelare l'arcano: a Bologna l'anno scorso è stato incassato il 63,7% dei verbali dell'anno, a Milano il 53,6 e a Firenze il 51,9%, mentre lo stesso indicatore crolla al 14% a Napoli e al 12,2% a Palermo. Analoghe differenze sul fronte del recupero degli arretrati: il rapporto fra accertamenti e introiti va dall'82% di Bologna al 40% di Napoli, giù fino al 21% di Palermo.