"Music" si accende con Benji e Fede

Ospiti anche Anastacia, Gerard Depardieu, Loredana Bertè e Noemi

Lo storico studio 5 di Cinecittà riaccende le luci per il secondo appuntamento con "Music", lo show evento di Paolo Bonolis, in onda in prima serata su Canale 5 e diretto da Roberto Cenci. Anastacia, Gerard Depardieu, Loredana Bertè e Noemi, Nek, Benji e Fede, Piero Pelù, Gianna Nannini, Dolcenera e Antonello Venditti raccontano il loro legame con la musica, a spiegare la scelta del loro brano del cuore e a interpretarlo con un'orchestra di 64 musicisti diretti dal Maestro Diego Basso.

Anche la sigla di apertura è un nuovo omaggio alla musica, con “The Ecstasies of Gold”, brano del premio oscar Ennio Morricone e colonna sonora del film “Il buono, il brutto e il cattivo”.



A fianco di Paolo Bonolis, Luca Laurenti canta le canzoni della sua vita, mentre uno scatenato gruppo di "street dancers" si esibirà in straordinari movimenti coreografici.

