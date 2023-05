Napoli Pizza Village: dal 16 al 25 giugno ascolta RTL 102.5 in diretta da Napoli

Conto alla rovescia per l'RTL 102.5 Napoli Pizza Village. RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’attesissimo appuntamento, che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 16 al 25 giugno. Il gruppo RTL 102.5 sarà presente a Napoli con il suo truck, da dove andranno in onda, in diretta, "W l'Italia" e "Protagonisti".

A Napoli arriverà una squadra composta di conduttori, giornalisti e dal reparto social per rendere unico un evento attesissimo da migliaia di napoletani e non solo. Da Napoli sarà in diretta anche Radio Zeta – punto di riferimento dei giovani - e non mancheranno collegamenti con RTL 102.5 News, la radiovisione digitale. Presente anche RTL 102.5 Napulè, tutta dedicata alla cultura partenopea.

“Vi aspettiamo da Napoli all’ascolto di RTL 102.5 – dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 – Napoli è bellezza, colore, musica, profumi, sapori. Napoli è Napoli e come Napoli…nun ce n’è...a Napoli c’è lei, una sola regina, sua maestà la pizza! Venite a Napoli con la prima radiovisione d’Italia in diretta dall’evento più gustoso dell’anno: RTL 102.5 Pizza Village, alla Mostra d’Oltremare, dal 16 al 25 giugno."

Al Napoli Pizza Village, la presenza di RTL 102.5 sarà ulteriormente impreziosita dalla partecipazione di tantissimi ospiti che, ai microfoni della prima radiovisione d’Italia, regaleranno agli ascoltatori grandi sorprese. Fra questi: Aiello, Aka 7Even, Angelina Mango, Boro Boro, Claude, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, LDA, Leo Gassmann, Mr.Rain, Sangiovanni, Sophie And The Giants, The Kolors, Wax e tanti altri.