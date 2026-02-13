Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano Photo Credit: Ansa / CESARE ABBATE / Z55

Redazione Web

13 febbraio 2026, ore 13:00

Sono sei i sanitari indagati. Sequestrato il contenitore usato per trasportare l'organo

Una storia dolorosa, su cui si continua ad indagare. È quella di Tommaso, il bambino di due anni e 4 mesi, ricoverato in gravi condizioni dallo scorso 23 dicembre, quando gli è stato trapiantato un cuore risultato, poi, danneggiato. 


LE INDAGINI

Il ministero della Salute ha disposto l'invio di ispettori all'ospedale di Bolzano, dove è stato espiantato l'organo e al Monaldi di Napoli, dove è stata eseguita l'operazione, per ricostruire con certezza quanto accaduto. Oggi i Carabinieri hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare quel cuore, un box progettato proprio per mantenere temperature controllate e su cui verrà effettuata una perizia. Acquisita anche tutta la documentazione, mentre sono sei i sanitari iscritti nel registro degli indagati, a cui viene contestato il reato di lesioni colpose. 


ORE CRUCIALI

"Dobbiamo capire come è stato possibile non distinguere del ghiaccio secco, che ha una temperatura di -75 gradi, rispetto al ghiaccio ordinario, che va dai 0 ai 4 gradi" ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino, spiegando che il cuore è arrivato a Napoli "congelato, bruciato da ustioni da freddo". L'avvocato ha anche fornito notizie sulle condizioni del piccolo, che resta attaccato alle macchine, in quelle che sono ore cruciali. "Ho sentito la mamma poco fa, sono ore di probabili risvolti" ha affermato, aggiungendo che i valori del fegato sono in peggioramento da ieri mattina. "O arriva l'organo" ha detto "oppure dovremo prepararci all'infausta notizia".



Argomenti

Bolzano
cuore
Monaldi
Napoli
trapianto

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

  • World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

    World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

  • Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

    Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

  • Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

    Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

  • Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

    Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

  • Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

    Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

  • In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

    In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

  • Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

    Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

  • Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

    Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

A meno tre gradi, è arrivato a casa in ipotermia, avviata una indagine interna dalla Dolomitibus, mentre la nonna del bimbo, avvocato, parla di abbandono di minore e altri reati

Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

L'aggressione è avvenuta la notte scorsa nella località in provincia di Salerno. Pare che l'aggressore fosse in stato confusionale, non si è opposto all'arresto.

Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enne

Milano, sparatoria a Rogoredo, in fin di vita un 30enne

L'uomo avrebbe aggredito una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma, usata poi per sparare contro l’auto blindata della polizia