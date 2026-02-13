Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano Photo Credit: Ansa / CESARE ABBATE / Z55

Una storia dolorosa, su cui si continua ad indagare. È quella di Tommaso, il bambino di due anni e 4 mesi, ricoverato in gravi condizioni dallo scorso 23 dicembre, quando gli è stato trapiantato un cuore risultato, poi, danneggiato.





LE INDAGINI

Il ministero della Salute ha disposto l'invio di ispettori all'ospedale di Bolzano, dove è stato espiantato l'organo e al Monaldi di Napoli, dove è stata eseguita l'operazione, per ricostruire con certezza quanto accaduto. Oggi i Carabinieri hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare quel cuore, un box progettato proprio per mantenere temperature controllate e su cui verrà effettuata una perizia. Acquisita anche tutta la documentazione, mentre sono sei i sanitari iscritti nel registro degli indagati, a cui viene contestato il reato di lesioni colpose.





ORE CRUCIALI

" ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino, spiegando che il cuore è arrivato a Napoli "L'avvocato ha anche fornito notizie sulle condizioni del piccolo, che resta attaccato alle macchine, in quelle che sono ore cruciali.ha affermato, aggiungendo che i valori del fegato sono in peggioramento da ieri mattina.ha detto