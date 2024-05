Napoli riabbraccia il Giro d'Italia, tra grande entusiasmo e antiche tradizioni

TRA SOLE E VESUVIO

Se c’è un giorno giusto per arrivare a Napoli è la domenica, se c’è un tempo giusto è con il sole e se c’è un posto giusto è vicino al mare. Questi 3 ingredienti fanno del traguardo della nona tappa del Giro d’Italia il luogo, momento e tempo perfetto! Quindi, una domenica assolata può accogliere al massimo della sua bellezza il traguardo di una frazione qualsiasi della corsa sul lungomare di via Caracciolo. E si va in scena! La città partenopea non è nuova ad alla corsa rosa, di 107 edizioni 47 sono passate di qui e dalla 105, ma per tre edizioni di fila, la città ha festeggiato i ciclisti e tutto il loro seguito. Festa che si aggiunge a festa. Napoli è pronta. E i suoi abitanti aspettano l’evento sportivo a cui dedicare il proprio calore, dopo la festa scudetto dell’anno scorso e le delusioni di questo. Quale occasione migliore per dimostrare ancora il proprio incontenibile entusiasmo?