Nasconde il cadavere della madre in freezer per percepirne la pensione. Denunciato un 54enne

Cronaca e fiction spesso si sovrappongono e si confondono. A volte la cronaca supera la fiction, sia in numero di volte in cui si ripete per schemi abbastanza fissi, sia in fantasia o motivazioni per cui si mettono in atto determinate dinamiche.

IL CASO

Nel caso di cronaca di Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari, svelato questa mattina, i carabinieri hanno denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato un 54enne accusato di aver nascosto il cadavere della madre 78enne nel surgelatore per intascare la pensione. Secondo i primi rilevamenti, il corpo era lì da circa 2 anni, forse di più, dal periodo del Covid. L’anziana sarebbe morta per cause naturali e il figlio avrebbe deciso di ‘conservarla’ per continuare a riscuotere gli emolumenti destinati alla donna. Ma i contorni di questa vicenda macabra e non particolarmente originale, saranno più chiari dopo che il medico legale avrà eseguito l’autopsia sul corpo della signora.





AL CINEMA

Nella trasposizione cinematografica casi di cronaca del genere sono spesso oggetto di attenzione. Nella storia recente del cinema (non di grande successo, a dire il vero), il tema del cadavere di un parente conservato in frigo per percepirne la pensione è stato presentato, ad esempio, nella pellicola del 2018 “Metti la nonna in freezer” con Miriam Leone e Fabio De Luigi. Incredibili le analogie con il caso in oggetto in chiave ironica. In sala si trasformano in commedia episodi di cronaca tragici come quello di Cagliari, che spesso svelano realtà di emarginazione sociale e grave disagio psicologico.





I PRECEDENTI

Poi sui giornali e nelle cronache locali l’elenco è lunghissimo. Il caso della donna di Paderno Dugnano (Milano) che nel 2023 ha nascosto il cadavere della madre in una cassapanca per continuare ad incassare la pensione; nello stesso anno a Otranto (Lecce), il corpo in avanzato stato di scheletrizzazione di un 84enne è stato trovato nella sua abitazione, era su una brandina, avvolto in alcune coperte e vicino c’erano dei ventilatori accesi. L’anno precedente, i carabinieri hanno trovato nel congelatore di una villetta di Ceglie Messapica (Brindisi) il cadavere di un’anziana 82enne. Interrogato, il figlio ha confessato di essere stato lui a mettere il corpo senza vita della madre nel freezer: quando si è accorto della morte della donna – ha raccontato l’uomo – ha vegliato il corpo per un giorno poi, “per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto, avrebbe deciso di nascondere il cadavere. Storie tormentate nelle quali paure, solitudini e disturbi mentali hanno la meglio. Si sovrappongono e si confondono con l’amore. A volte si trasformano in rancore e livore. Il cinema fa il suo dovere e trasforma l’angoscia in satira e non sempre i risultati sono da ridere.