Natisone, la Procura indaga per omicidio colposo. Proseguono le ricerche dell'ultimo disperso

Tutto sarebbe accaduto in circa mezz’ora. La situazione di apparente tranquillità, poi il fiume che diventa tumultuoso e travolge i tre giovani. È quanto emerge dai primi accertamenti, come ha spiegato, in conferenza stampa, il procuratore di Udine Massimo Lia. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, al momento, contro ignoti, mentre si indaga per capire se i soccorsi siano stati tempestivi, come chiesto ieri dal Ministro con delega alla Protezione Civile Nello Musumeci. "Mi preme segnalare che, allo stato, non ci sono elementi specifici che ci fanno andare in questa direzione, ma le verifiche sono in fase iniziale" ha affermato il Procuratore, aggiungendo che “Patrizia Cormos ha fatto 4 telefonate al 112, l’ultima delle quali senza risposta”.





LA CAMERA ARDENTE

Patrizia Cormos, 20 anni, è morta insieme all’amica Bianca Doros, di 23. I loro corpi sono stati recuperati domenica. Al cimitero urbano San Vito di Udine è stata aperta la camera ardente. Le due ragazze sono state vestite da sposa, secondo la tradizione del loro Paese d’origine. Domani pomeriggio previsto un momento di preghiera con due sacerdoti. Poi le salme partiranno alla volta della Romania, dove saranno celebrati i funerali.ha detto la mamma di Patrizia Cormos. Questa mattina, al, aveva spiegato:





LE RICERCHE PROSEGUONO

Intanto proseguono, per il quinto giorno consecutivo, le ricerche dell’ultimo disperso, Cristian Casian Molnar, 25 anni. Impegnati sessanta Vigili del Fuoco, anche se le condizioni meteo non facilitano le operazioni.