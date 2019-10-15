Nazionale, in Liechtenstein per continuare a vincere

Nazionale, in Liechtenstein per continuare a vincere

Nazionale, in Liechtenstein per continuare a vincere

Redazione Web

15 ottobre 2019, ore 09:00

Molti giovani in campo a Vaduz, ma Mancini vuole comunque i tre punti

La qualificazione all'Europeo è già conquistata, ma Roberto Mancini vuole continuare a vincere. Per migliorare la posizione nel ranking ed essere testa di serie nel sorteggio per la fase finale. La partita nel minuscolo stadio di Vaduz sarà anche l'occasione per mettere alla prova diversi giovani. L'Italia giocherà con Sirigu in porta, Di Lorenzo Gianluca Mancini Romagnoli e Biraghi in difesa, Cristante Zaniolo e Verratti a centrocampo, Bernardeschi Belotti e Grifo ( favorito su El Sharawy) in attacco. Rispetto alla partita vinta sabato con la Grecia, ci sono ben dieci cambi, l'unico superstite è Verratti, che avrà il compito di fare la guida ai debuttanti. Il Liechtenstein è la cenerentola del girone, ma sta crescendo e si sta compattando ed è reduce da due pareggi; l'Italia resta - nettamente- superiore ma non bisogna prendere l'impegno sotto gamba, anche considerando lo schieramento decisamente alternativo degli azzurri, stasera in maglia bianca. La partita inizierà alle ore 20.45, su RTL 102.5 costanti aggiornamenti in diretta dal Rheinpark stadion di Vaduz.              

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

  • Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

    Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

Questi i risultati della domenica: Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1. Posticipo del lunedì sarà Roma-Genoa

Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

L'Inter travolge a San Siro il Como e sale momentaneamente in testa alla classifica, Fiorentina sconfitta e Reggio Emilia ed ancora senza vittorie, prima successo stagionale invece per il Verona

Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

Perde ancora la Fiorentina, battuta dal Parma e sempre più ultima in classifica, pareggio tra le polemiche ad Udine, terza vittoria consecutiva per la Juventus che sale momentaneamente al terzo posto