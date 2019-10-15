Nazionale, in Liechtenstein per continuare a vincere

La qualificazione all'Europeo è già conquistata, ma Roberto Mancini vuole continuare a vincere. Per migliorare la posizione nel ranking ed essere testa di serie nel sorteggio per la fase finale. La partita nel minuscolo stadio di Vaduz sarà anche l'occasione per mettere alla prova diversi giovani. L'Italia giocherà con Sirigu in porta, Di Lorenzo Gianluca Mancini Romagnoli e Biraghi in difesa, Cristante Zaniolo e Verratti a centrocampo, Bernardeschi Belotti e Grifo ( favorito su El Sharawy) in attacco. Rispetto alla partita vinta sabato con la Grecia, ci sono ben dieci cambi, l'unico superstite è Verratti, che avrà il compito di fare la guida ai debuttanti. Il Liechtenstein è la cenerentola del girone, ma sta crescendo e si sta compattando ed è reduce da due pareggi; l'Italia resta - nettamente- superiore ma non bisogna prendere l'impegno sotto gamba, anche considerando lo schieramento decisamente alternativo degli azzurri, stasera in maglia bianca. La partita inizierà alle ore 20.45, su RTL 102.5 costanti aggiornamenti in diretta dal Rheinpark stadion di Vaduz.