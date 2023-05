Nel 2023 gli italiani spenderanno 54 miliardi per gli acquisti online

Da oltre dieci anni il numero degli acquisti effettuati su internet è in continua ascesa, crescendo di pari passo con l’evoluzione digitale. Comprare attraverso l'e-commerce è diventata una vera e propria abitudine per gli italiani, e le persone che ne usufruiscono abitualmente sono sempre di più. Secondo un’indagine effettuata dall’osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, nel 2023 gli acquisti online cresceranno del 13%, raggiungendo un traguardo di cinquantaquattro miliardi di euro.





Dati in continua evoluzione

I prodotti venduti segnano un +8% rispetto al 2022, con una cifra stimata vicina ai trentacinque miliardi, mentre i servizi si aggirano intorno ai diciannove miliardi, in grande aumento rispetto all’anno appena trascorso. Per quanto riguarda le categorie, si nota un aumento generalizzato, in seguito al rallentamento del 2022. In particolare, l’abbigliamento, il beauty e l’informatica risultano essere quelle più in crescita con un +10% di incremento, mentre frena la progressione del “food e grocery”, nonostante si tratti comunque di un dato positivo, +1%. Per quanto riguarda i servizi, quello con la crescita più consistente è senza dubbio il settore turismo e trasporti, che registra un aumento del 27%.