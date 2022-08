Nessuna eccezione per Novak Djokovic, senza vaccino anti Covid il serbo non parteciperà agli Us Open

NIENTE ECCEZIONI

A qualcuno sarà tornato in mente il lungo braccio di ferro della scorsa primavera alla vigilia degli Open d’Australia. Con Nole Djokovic bloccato in uno stanzino dell’aeroporto di Melbourne; per giorni andò avanti una battaglia legale innescata per consentirgli di entrare nel paese, con tanto di ricorsi e colpi di scena. Gli appassionati di tennis, e non solo, si erano spaccati: da una parte c’era chi considerava Djokovic un arrogante no vax che voleva aggirare le leggi rispettate da tutti gli altri; dall’altra era schierato dalla parte del serbo, considerato un martire della libertà e della battaglia contro i vaccini. Alla fine il serbo si dovette arrendere e tornare a casa. Questa volta Nole ha deciso di risparmiarsi il viaggio. La legge degli Stati Uniti prevede che gli stranieri in ingresso debbano essere obbligatoriamente vaccinati contro il Covid. Djokovic non lo è e da Washington sono stati molto chiari: per lui non si farà una eccezione. Dunque il tennista ha annunciato sui social che non parteciperà agli Us Open, che inizieranno la prossima settimana a New York. Djokovic ha augurato buona fortuna a tutti gli altri partecipanti. Queste le parole del grande tennista: “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open. In bocca al lupo ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e in uno stato d'animo positivo aspettando di poter riprendere a competere”. Per il suo status di non vaccinato, in questa stagione Djokovic ha già dovuto rinunciare ai tornei Master 1000 di Indian Wellas, Miami e Cincinnati, oltre al torneo canadese di Montreal. Nei giorni scorsi alcuni suoi tifosi avevano firmato una petizione online per concedergli un'esenzione e alcuni membri del Congresso avevano inviato una richiesta formale al Segretario di Stato perchè consentisse a Djokovic di giocare lo US Open. Ma la risposta è stata che la legge è uguale per tutti.