New Hit di RTL 102.5: da oggi in alta rotazione “Nights In White Satin” dei Planet Funk

Planet Funk con “Nights In White Satin”

Si intitola “Nights in White Satin” il nuovo singolo dei Planet Funk, che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, pronto per arrivare in tutti i dancefloor e celebrare l’arrivo del nuovo anno facendosi cullare dall’inconfondibile voce di Dan Black e dal sound unico dei Planet Funk, segna il ritorno del collettivo italiano più internazionale e longevo d’Italia che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di carriera. “Nights in White Satin” rilegge in puro stile Planet Funk, infatti, un classico del 1967 della band inglese The Moody Blues. Il collettivo, formato da Alex Neri (Dj, tastiera, sintetizzatore, campionatore), Marco Baroni (tastiera, pianoforte, sintetizzatore, programmazione), Domenico "GG" Canu (chitarra) a cui si aggiungono le voci e le firme di Alex Uhlmann (voce e chitarra) e Dan Black (voce), è forte di un pubblico di ascoltatori che spazia dagli Stati Uniti all’Australia passando per la Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Canada, Argentina, Sud Africa, Brasile, Messico, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Turchia e Francia. Nati nel 1999, da 25 anni i Planet Funk rappresentano una delle realtà più importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in questi anni. Il gruppo nasce dalla fusione fra la formazione dei Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri). Il nome della band “Planet Funk” è il titolo di una vecchia canzone realizzata dallo stesso Alex Neri. Con l’uscita nel 2002 di “Non Zero Sumness” la band raggiunge il successo, coronato dagli Italian Music Awards e dal disco d’oro. La versione “Non Zero Sumness Plus One”, pubblicata nel 2003, contiene anche “One Step Closer”, brano realizzato in collaborazione con Jim Kerr, voce dei Simple Minds. I Planet Funk sono l’unica band italiana invitata dalla BBC di Londra ad esibirsi con una performance live in diretta su Radio One dai famosi Abbey Road Studios.