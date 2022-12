New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Boomdabash ft. Eiffel 65, Follya, Martin Garrix e JVKE, Paola Turci e thasup ft. Tiziano Ferro

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Boomdabash ft. Eiffel 65, Follya, Martin Garrix e JVKE, Paola Turci e thasup ft. Tiziano Ferro.



I BOOMDABASH CAMPIONANO GLI EIFFEL 65 NEL NUOVO SINGOLO “HEAVEN”

I Boomdabash tornano con il nuovo singolo “Heaven”. Da oggi in rotazione radiofonica, il brano nasce da una collaborazione con gli Eiffel 65, gruppo leggenda della musica italiana, e rappresenta una svolta dance della band salentina che, dopo incredibili hit come “Tropicana”, “Karaoke”, “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani”, arriva a sorpresa per far ballare anche in inverno. Nato sulla base di un sample di “Too much of Heaven”, brano iconico degli Eiffel 65, che sono stati coinvolti nella produzione, “Heaven” rende omaggio alla musica dance degli anni 80 e 90. “Heaven” è nato da un vecchio brano, ne prende le influenze e le contamina con quelle della musica attuale dimostrando che, nonostante il passare degli anni e delle mode, alcune canzoni non perdono la loro forza e restano nel cuore della gente.

IL RITORNO DEI FOLLYA CON “TUTA SPAZIALE”

Da oggi in rotazione radiofonica “tuta spaziale”, il nuovo singolo dei Follya. La band, composta da Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria), torna con un nuovo brano dopo il successo del debutto con “morto per te”, uscito il 30 marzo 2022, e “tutt’okkei”, uscito il 24 giugno 2022, brani che hanno accompagnato la band in un lungo tour promozionale. “tuta spaziale”, scritto dai Follya e prodotto insieme ai Room9, è una canzone dal sapore elettronico, una ballad intima in continuo crescendo, in cui il sentimento per la persona amata fa sì che tutto il resto non esista.

MARTIN GARRIX COLLABORA CON JVKE PER IL NUOVO BRANO “HERO”

Si chiama “Hero” il nuovo singolo del Dj e produttore multiplatino Martin Garrix. Nato da una collaborazione con JVKE, giovane cantautore e produttore, il singolo è uscito l’8 dicembre e arriva oggi in rotazione radiofonica. Il brano è ispirato al videogioco Marvel Snap ed è accompagnato da un video animato con i supereroi della Marvel che vivono le loro epiche e tormentate storie d’amore. Dopo l’incredibile successo del singolo “We Are The People”, Martin Garrix torna con un nuovo brano che svela un nuovo lato dell’artista, che in questo singolo unisce un sound sinistro e martellante alla voce di JVKE.

PAOLA TURCI IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “CARAMELLA”

Paola Turci torna in rotazione radiofonica con “Caramella”, il singolo che anticipa il nuovo progetto discografico indipendente dell’artista. A distanza di tre anni dall’ultimo album di inediti, il nuovo brano “Caramella” è scritto da Paola Turci, Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti, che ne firma anche la produzione. Un brano diretto ma allo stesso tempo intimo, colorato di ironia e adatto a tracciare il nuovo percorso di Paola Turci. Una canzone in cui l’artista appare come una cantautrice del tutto innovativa e mai vista prima, attraversata da un cambiamento interiore e dalla voglia di raccontarsi e raccontare.

THASUP E TIZIANO FERRO IN RADIO CON “R()T()NDA”

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 “r()t()nda”, brano frutto della collaborazione tra thasup e Tiziano Ferro. Estratto dall’ultimo album di thasup “c@ra++ere s?ec!@le” e dall’album “Il Mondo è nostro” del cantautore di Latina, il brano ha rappresentato un nuovo approccio musicale per entrambi gli artisti. Tiziano Ferro, ospite di RTL 102.5 in occasione dell’uscita dell’album ha raccontato: “È stato meraviglioso fare un brano con thasup. Davide è un genio, ha tracciato una linea fra il prima e il dopo e sta codificando il nuovo pop. Dimostra il suo talento aprendosi a collaborazioni che sembrerebbero surreali per tutti ma non per uno che ha la sua visione. Mi conforta che le nuove generazioni siano in grado di fare cose così fighe. Il brano è presente anche nel mio album perché è stata una collaborazione al 100%, l’abbiamo scritto insieme su WhatsApp nel 2020”.