New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Come il pane” di Gazzelle, “ManDarE TuTto All'aRIA” di Marco Mengoni, “Again” di Pino Daniele, “MAI PER SEMPRE” di Tananai e molte altre

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Darin con “Moonlight”

Dopo la hit estiva “Electric”, un tour sold out nei palazzetti svedesi e l’annuncio del suo primo concerto in uno stadio (Goteborg, 19 Luglio 2025), Darin continua il suo momento d’oro con il nuovo singolo “Moonlight”, che entra in alta rotazione su RTL 102.5 da questa settimana. Il brano è un inno al desiderio di evasione e alla riscoperta del proprio alter ego, e riflette la sua natura ciclica di ricadere nelle vecchie abitudini e di perdersi nella notte. Darin lo descrive così: “Moonlight” significa appoggiarsi al proprio lato oscuro, e non sempre intenzionalmente. Riguarda quella compulsione, quella parte di te che prende il sopravvento senza il tuo controllo.





Gazzelle torna con “Come il pane”

Pronti per emozionarci ancora con il nuovo singolo “Come il pane” (Maciste Dischi/ Warner Music Italy) di Gazzelle, che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, prodotto da Federico Nardelli, che ormai da anni accompagna l’artista nella creazione delle sue canzoni senza tempo che scaldano il cuore, parla di tutte le bugie che ci raccontiamo per fare finta di stare bene anche quando non è così, per paura di spostare le cose e non creare disordine. Alla fine succede comunque: le cose si spostano, le persone pure, e noi ci proteggiamo come possiamo. Non solo nuova musica, Gazzelle ha anche in programma due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.





Geolier: “MAI PER SEMPRE”

Da questa settimana, in alta rotazione su RTL 102.5, “MAI PER SEMPRE” (prod. DRD), di Geolier. Dopo serie di spoiler che sono andati virali sui social nell’ultimo mese, l’artista ha rilasciato il nuovo singolo. Si tratta di una traccia scritta in passato, in un momento buio, che parla di certe ferite che non si chiudono mai e di parole dette che non sono servite a cambiare le cose. Nonostante manchino ancora quattro mesi all’inizio del tour nei palasport, ha già conquistato sold out, raddoppi e triplette, arrivando a quota 350.000 biglietti venduti per i suoi live tra il 2024 e il 2025. Il tour del 2025 farà tappa a Jesolo, Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.





Kendrick Lamar collabora con SZA in “luther”

Il rapper vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar ha pubblicato a sorpresa il suo sesto album in studio, “GNX” assieme ad un video teaser ad anticipare il progetto, in cui l’artista è vicino ad una Bruick GNX nera, auto simbolo degli anni ’80 (il rapper è nato nel 1987). In poco più di 2 giorni, l’album, composto da dodici tracce indite, ha ottenuto cifre record. Nel disco figurano due collaborazioni con la superstar SZA nei brani “luther” e “gloria”. Tra i produttori dell’album, oltre allo stesso Lamar, figurano anche Jack Antonoff (Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey), Best Kept Secret, Dahi, Mustard (Rihanna, Chris Brown, Travis Scott) ed il collaboratore di lunga data Sounwave (vincitore di 3 Grammy, dietro ai progetti anche di Beyoncè e Taylor Swift).





Marco Mengoni con “ManDarE TuTto All'aRIA”

Da questa settimana entra in programmazione su RTL 102.5 il nuovo singolo di Marco Mengoni, intitolato “ManDarE TuTto All'aRIA”. Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia. Firmato da Marco Mengoni insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch: bpm alti e cassa dritta che lasciano spazio e perfettamente si sposano con una nota malinconica, fortemente presente anche nel testo.





Pino Daniele: “Again”

“AGAIN” (Warner Music Italy), il brano inedito di Pino Daniele che intreccia il calore della sua indimenticabile voce con il suono unico della sua chitarra, entra direttamente nella programmazione di RTL 102.5. Unendo armoniosamente il timbro acustico con sonorità elettriche, “Again” trasporta chi lo ascolta in un viaggio emozionante alla riscoperta della profonda anima artistica che ha reso immortale le canzoni di Pino Daniele. Scritto nel 2009, questo brano intimo e autentico riflette l’approccio autobiografico dell’artista, capace di trasformare emozioni e sentimenti in musica e parole, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale. La pubblicazione di “Again” celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali, i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita di Pino Daniele, ed è per questo che “Again” porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele.





Renato Zero con “Silenzio che lo sguardo tuo parla per te”

Dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, nelle ultime due serate del trionfale tour “Autoritratto – i concerti evento”, Renato Zero ha riservato una sorpresa speciale al pubblico regalando un primo assaggio del suo prossimo progetto proponendo in scaletta due nuovi brani, sentito omaggio ai suoi grandi miti della musica mondiale. Uno di questi è “Silenzio che lo sguardo tuo parla per te”, i cui Renato Zero ha rivisitato alla sua inconfondibile maniera “Sorry Seems To Be The Hardest Word” di Elton John, riscrivendo un nuovo testo in italiano. Il brano entra in alta rotazione di RTL 102.5 da questa settimana.





Tananai: “BOOSTER”

Da questa settimana, “BOOSTER” di Tananai entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, estratto dall’ultimo album di Tananai “CALMOCOBRA”, è un viaggio nell’adolescenza, nei ricordi delle azioni più irresponsabili che ciascuno di noi ha vissuto. Nasce dal significato stesso del brano l’idea del videoclip, diretto da Daniele Bagolin per Borotalco.tv, girato in VHS per far credere allo spettatore che sia un filmato amatoriale. La clip, infatti, segue le vicende di due amici e racconta le pessime decisioni – trasformate in grandi avventure – che si prendono quando si è ragazzi, come quella di esplorare, di notte, un edificio abbandonato alla ricerca di qualcosa di elettrizzante, magari anche di paranormale.