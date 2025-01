New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Una tipa come me” di Anna, “CHIHIRO” di Billie Eilish, “Mal di te” di Coez e “Location” di Zerb, Ty Dolla $ign (feat. Wiz Khalifa)

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Anna: “Una Tipa Come Me”

A partire da questa settimana, “Una tipa come me” di Anna entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, estratto dall’album “VERA BADDIE”, è stato scritto a Los Angeles e chiede di accettare tutti gli “up” e i “down” che si vivono emotivamente nel nostro quotidiano. Ognuno ha dei difetti caratteriali, degli “alti” e dei “bassi”, che però non devono essere uno scoglio. «Sono molto affezionata a questo pezzo, perché ha delle sonorità che non ho mai esplorato» racconta Anna. La traccia è stata realizzata con la collaborazione dei produttori americani Westen Weiss (Post Malone, A$AP Rocky, Camila Cabello, Future, Lil Nas X, Katy Perry), Mac Sutphin (Lil Yachty, Wiz Khalifa) e il producer multiplatino vincitore di 2 Grammy Awards, Matt Cohn (The Weeknd, SZA, Charli XCX).





Billie Eilish con “CHIHIRO”

“CHIHIRO”, il nuovo singolo di Billie Eilish, entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. “CHIHIRO”, nuovo estratto dall'album “HIT ME HARD AND SOFT”, è stato prodotto da FINNEAS ed è una delle tracce preferite dai fan e s’ispira alla protagonista del celebre film d’animazione “La città incantata” di Hayao Miyazaki. L’album ha già raggiunto un successo senza precedenti. Nel 2024 Billie Eilish e FINNEAS hanno vinto due Grammy Award (“Canzone dell’anno” e “Miglior canzone scritta per una colonna sonora”) e si sono aggiudicati il loro secondo Premio Oscar (“Miglior Canzone Originale”) con “What Was I Made For?”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig.





Coez: “Mal di te”

A sorpresa, Coez pubblica un nuovo singolo, intitolato “Mal di te” e che, da oggi, entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il singolo, scritto direttamente da Silvano Albanese, vero nome di Coez, è stato annunciato qualche giorno fa con un post sui social, in cui il cantante ha scritto: «Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro». “Mal di te” segna il primo passo di un nuovo capitolo della carriera di Coez, che è pronto a tornare con un brano che richiama lo stile che lo ha reso portavoce della sua generazione e simbolo del cantautorato pop italiano. Nel brano, il cantante racconta con un tono nostalgico una quotidianità in cui è facile immedesimarsi e ritrovarsi, su una base fortemente strumentale in cui emergono le chitarre e il pianoforte che riportano ad una dimensione puramente pop.





Zerb, Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa collaborano in “Location”

Da San Paolo (Brasile), il prodigio 26enne Zerb ha dominato la scena dance mondiale nel biennio 2023-2024 con due singoli: “Mwaki” con la keniota Sofiya Nzau, remixata da Tiësto, Major Lazer, Timmy Trumpet, ATB, Duke Dumont, Kordhell e altri, e “Addicted” con The Chainsmokers e Ink, grazie al quale ha consolidato il suo sound caratteristico. Oltre a collaborare con i Coldplay per “feelslikeimfallinginlove” e remixare Kygo & Imagine Dragons, Becky Hill, Diplo & Hugel e Meduza, torna con un nuovo singolo, intitolato “Location”, che entra da oggi in alta rotazione su RTL 102.5, in cui collabora con le superstar Ty Dolla $ign, una potenza mondiale nominato più volte ai Grammy con le sue hit e collaborazioni globali, e Wiz Khalifa, una delle più grandi star hip-hop del decennio 2010-2020.