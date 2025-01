New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Wake Up” degli Imagine Dragons, “Fat Juicy & Wet” di Sexyy Red & Bruno Mars e “There's Always Gonna Be Something” degli Stereophonics

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Imagine Dragons con “Wake Up”

La pluripremiata band Imagine Dragons torna con il nuovo singolo "Wake Up", da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, estratto dall’ultimo album "Loom", è una canzone che rimane fedele alle origini rock degli Imagine Dragons, ma con un sound moderno. Prodotta dal duo vincitore ai Grammy nonché collaboratori di lunga data Mattman & Robin (già al lavoro con superstar come Taylor Swift, Dua Lipa, Selena Gomez, Camila Cabello), "Wake Up" è un invito a svegliarsi e prepararsi ad affrontare le sfide e le avversità imminenti, mantenendo la propria determinazione e capacità di adattamento per uscire vincitori. La musica amplifica il messaggio emotivo del brano grazie ad una combinazione di energia, coralità e ritmo. Gli Imagine Dragons si sono recentemente imbarcati per il loro “Loom World Tour” che li vedrà arrivare anche in Italia per 4 immancabili appuntamenti: 27 maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, 18 e 19 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.





Sexyy Red e Bruno Mars collaborano in “Fat Juicy & Wet”

Sexyy Red e Bruno Mars uniscono le forze per pubblicare il loro nuovo singolo dal titolo “Fat Juicy & Wet”, da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. ll brano è accompagnato da un video diretto da Daniel Ramos e Bruno Mars che presenta camei iconici delle sue recenti collaboratrici, Lady Gaga e ROSÉ. “Fat Juicy & Wet” arriva dopo i brani di Bruno che hanno conquistato le classifiche mondiali, “Die With A Smile” con Lady Gaga, che, oltre a ottenere un enorme successo nelle classifiche mondiali, si è guadagnata anche due nomination ai GRAMMY® per “Song Of The Year” e “Best Pop Duo/Group Performance”, e “APT.” con ROSÉ. Sexyy Red è una delle rapper più in voga del momento e tra le sue collaborazioni recenti figurano “WHATCHU KNO ABOUT ME” con GloRilla, con il quale è apparsa sulla copertina dell'ultimo numero di XXL Mag, e “Sticky” con Tyler The Creator, GloRilla e Lil Wayne.





Stereophonics con “There's Always Gonna Be Something”

Gli Stereophonics sono tornati e il nuovo singolo “There's Always Gonna Be Something” entra da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. Un brano che non tradisce affatto le sonorità caratteristiche della band: le chitarre si intrecciano sapientemente alle linee di basso e la voce del carismatico frontman Kelly Jones spicca con testi profondi e mai banali. Il singolo è la prima anticipazione del nuovo album, il 13° in studio della band e intitolato "Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait", la cui uscita è prevista per il 25 aprile 2025. Scritto e registrato a Londra, è un disco di 8 tracce compatto e preciso. Allo stesso tempo, è un album speranzoso e gioioso che promette quanto è sancito nel titolo: "You Laugh, You Cry, You Wait". Gli Stereophonics sono pronti ad intraprendere il loro “World Tour 2025”, che li vedrà in giro per il mondo da marzo ad agosto. Per i fan italiani l'appuntamento è a Milano il 14 maggio all’Alcatraz.