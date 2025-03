Zucchero a RTL 102.5: “È bellissimo vedere il pubblico ballare ai miei concerti. I live del tour saranno delle serate d’estate in festa”

Zucchero è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il tour “Overdose D’Amore”.

Dopo aver toccato, tra il 2023 e il 2024, 4 continenti, passando per 35 nazioni e 73 città e superando 1 milione e mezzo di spettatori (facendo tappa in Italia nel 2023 alle Terme di Caracalla di Roma, alla RCF Arena di Reggio Emilia, in Piazza Unità d’Italia a Trieste, al Cortile della Reggia di Caserta, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e al Teatro Greco di Siracusa e nel 2024 al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, allo Stadio Franco Scoglio di Messina, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e allo Stadio San Siro di Milano), a giugno Zucchero attraverserà il Bel Paese con il tour “Overdose D’Amore”, sei nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Ci sono tanti posti in cui vorrei suonare o tornare, l’Opera House di Sydney è un posto stupendo, ma anche Madison Square Garden e tanto anche in Italia, come le Terme di Caracalla, la Valle dei Templi e il Circo Massimo, in cui suonerò per la prima volta a giugno. Da almeno una decina di anni la band più o meno è quella e ci sono dei musicisti che sono con me dall’inizio e siamo sempre tra i dodici e tredici persone e se manca uno solo sembra che ci sia un buco, non solo a livello musicale. Ho fatto dei live 5 o 6 volte l’Australia, tanti in America e l’Europa dal 1987. Queste parti del mondo le ho frequentate diverse volte, ma ci sono stati concerti in posti stranissimi come Tahiti, Mauritius, Romania, Bulgaria, Mosca e anche Ucraina». «È bellissimo vedere il pubblico che si mette a ballare e i live del tour saranno delle sere d’estate all’aperto in festa, d’estate sono tutti più liberi e anche noi stiamo meglio» ha aggiunto Zucchero.

“Overdose D’Amore” Tour

Con questi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Inoltre, a due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista assoluto al Circo Massimo, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica. Per due notti indimenticabili l’iconica cornice dall’inestimabile valore storico si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo. Zucchero farà tappa anche ad Ancona il 19 giugno, Bari il 21 giugno, Torino il 26 giugno e Padova il 28 giugno.