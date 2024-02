New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Beautiful Things” di Benson Boone

BENSON BOONE:IL NUOVO SINGOLO “BEAUTIFUL THINGS” SU RTL 102.5

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5 arriva il nuovo singolo di Benson Boone, "Beautiful Things". Benson Boone ha iniziato a fare teasing sul nuovo singolo "Beautiful Things" all’inizio di dicembre scorso su TikTok, generando un vero e proprio fenomeno virale da oltre 130 milioni di visualizzazioni. Le strofe piene di sentimento e il potente ritornello si intrecciano con la voce cruda ed emozionante di Boone e creano una canzone accattivante che sorprende e resta subito in testa. Il 2023 è stato un anno di svolta per Benson Boone. MTV lo ha nominato Global PUSH Artist di ottobre, mentre il suo EP PULSE ha generato decine di milioni di stream con brani come "What Was", "Little Runaway" e "Sugar Sweet". È partito per un tour tutto esaurito nel Nord America e in Europa, prima di chiudere l'anno con l'uscita del suo emozionante singolo "To Love Someone". L'EP PULSE è stato preceduto dalla ballata per pianoforte del 2022 “Before You” e dall'EP “Walk Me Home”, che include successi come il singolo “GHOST TOWN”, che è diventato il primo ingresso di Boone nella Billboard Hot 100. È diventato anche il suo primo disco d'oro certificato RIAA, seguito da "In The Stars", che ora è certificato platino in USA e oro in ITALIA.

Boone è stato scoperto da Dan Reynolds, la superstar leader degli Imagine Dragons. Da allora, ha generato più di 1,9 miliardi di stream globali e ha raccolto critiche molto positive da parte di tutti i media musicali. Ora, con “Beautiful Things”, Benson Boone inizia un nuovo anno ricco di molte importanti novità musicali che si annuncia come uno dei più straordinari della sua carriera.