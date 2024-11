New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Dillo solo al buio" di Elisa, “L’attrazione” di Gianni Morandi, “Nevrotika” di Myss Keta, “Islanda” di Pinguini Tattici Nucleari e “Il Cielo” di Tiromancino

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ELISA: “DILLO SOLO AL BUIO” È IL NUOVO SINGOLO

Elisa torna sulla scena discografica con "Dillo solo al buio", una ballata uptempo, da venerdì 15 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il testo, attualissimo, scritto dalla stessa Elisa, invita ad abbracciare la propria vulnerabilità e si fa portavoce di un messaggio di speranza per chi si sente a volte sbagliato, impotente o fuori posto. "Dillo solo al buio è una dedica alla mia migliore amica, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare - ha detto Elisa - Parla di una delusione d’amore, ma parla soprattutto di persone che hanno il coraggio essere loro stesse e di amare fino in fondo, e di quanto questo agli altri possa fare anche paura purtroppo. E poi c’è dentro la complicità dell’amicizia vera, dello starsi vicino nei momenti difficili, del capirsi senza troppe parole".

GIANNI MORANDI: "L'ATTRAZIONE", IL NUOVO SINGOLO SCRITTO E COMPOSTO DA JOVANOTTI

"L’attrazione" è il nuovo singolo di Gianni Morandi disponibile da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica per Epic Records/Sony Music Italy. Scritta e composta dall’amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti, L’attrazione canta l’amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, più grande dell’oceano mare / più piccolo di un elettrone, e la forza invisibile che unisce chi si vuole bene.

NEVROTIKA: IL NUOVO SINGOLO DI M¥SS KETA IN RADIO DA VENERDÌ 15 NOVEMBRE

M¥SS KETA, voce unica nel panorama musicale italiano, sfodera un nuovo brano pronto a far esplodere la scena; NEVROTIKA è il nuovo singolo - da venerdì 15 novembre 2024 in radio su RTL 102.5. Con NEVROTIKA - prodotta da ITACA e WOLVS - M¥SS dà una scossa al suo pubblico senza fare sconti a nessuno, perché la regina della KETACRAZIA non segue regole, ma vive a modo suo. È un viaggio nei meandri di una mente che non si pone limiti, quella di una SUPER MEGA IPER BAD BITCH che si nutre di anarchia, carisma e zero inibizioni: benvenuti nel mondo di M¥SS, dove la ribellione è stile e la verità ha mille versioni. Su un beat che ti prende e non ti molla, mentre sferra barre al vetriolo giocando con il glamour facendo l’occhiolino al rock e al dark side, in questa canzone c’è tutta l’essenza di M¥SS KETA: un mix di autoironia, glam estremo e libertà pura.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI: IL NUOVO SINGOLO "ISLANDA" È IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo singolo, ISLANDA, in radio da venerdì 15 novembre per Epic/Sony Music Italy. Dopo il recente singolo, Romantico ma muori - ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro, con Islanda si torna ancora una volta ad accarezzare la sfera romantica, di cui i Pinguini Tattici Nucleari si sono piú volte fatti portavoce con brani di enorme successo, delicati e senza tempo. Islanda racchiude l’inconfondibile capacitá della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico, bellissimo (e romantico) racconto.

TIROMANCINO: “IL CIELO” è IN RADIO DA VENERDÌ 15 DICEMBRE

Da venerdì 15 novembre in radio “IL CIELO”, il nuovo singolo inedito dei TIROMANCINO. Dopo il tour estivo (prodotto da DM Produzioni) che ha attraversato la penisola con una partecipazione straordinaria di pubblico, Federico Zampaglione affida ad una ballata intensa il suo nuovo singolo “IL CIELO” una finestra spalancata sulle paure più intime e sulla necessità di “tenersi stretti” per sentirsi meno precari. Il brano è accompagnato da un videoclip di animazione realizzato da Marco Pavone che ha curato anche la scrittura del soggetto con Federico Zampaglione. Le immagini sono una finestra sull’infinito e rinviano alla dimensione onirica con la levità di un racconto fiabesco.