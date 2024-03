New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Lasciati pensare" di Biagio Antonacci, "Cento occhi" di Bigmama, "Tutta un'altra storia" dei Boomdabash, "Nu dispietto" di Gigi D'Alessio, "Alè" di Rhove, "Come un tuono" di Rose Villain e "Puntería"

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





BIAGIO ANTONACCI TORNA CON "LASCIATI PENSARE"

Il brano è una delle 15 tracce che compongono l’ultimo disco di Antonacci “L'inizio”, album pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy che ha debuttato sul podio dei dischi più venduti in Italia. "Lasciati pensare" riporta Antonacci ad una atmosfera più intima e intimista: “Se ti lasci pensare lo farò con consapevolezza maggiore, renderò il pensiero un viaggio distante e mai altrove, sarà come averti qui”. Questa estate Biagio sarà impegnato in una serie di appuntamenti dal vivo in alcuni dei luoghi più incantevoli e di importanza culturale e storica del nostro Paese.





I "CENTO OCCHI" DI BIGMAMA DA OGGI IN ROTAZIONE

Dopo la pubblicazione a sorpresa di “Lady Marmalade”, BigMama torna con "Cento Occhi", il nuovo singolo estratto dall'ultimo album “Sangue” (Sony Music/Epic Records Italy/Pluggers). Nel brano la rapper sperimenta un nuovo stile di scrittura, senza rinunciare alla sua cifra distintiva. La base è pulsante e il contenuto attuale: la traccia affronta il tema del catcalling (molestie verbali, fischi, complimenti e allusioni sessuali) che BigMama ha vissuto sulla propria pelle. In "Cento Occhi", l’artista non solo solleva il velo su questa realtà, ma la affronta e risponde con una sfacciata ironia. Il singolo è una chiamata all'azione, un invito a guardare oltre le superficialità e a comprendere le implicazioni psicologiche del catcalling.





I BOOMDABASH PRESENTANO "TUTTA UN'ALTRA STORIA"

I Boomdabash approfondiscono con "Tutta un’altra storia" le sfumature più sensibili ed empatiche della loro musica, senza perdere la capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e autenticità. Il nuovo coinvolgente singolo mette in musica una potente dichiarazione d'amore, dipingendo chiara l’immagine della solidità di un legame che supera ogni ostacolo e incomprensione. L’amore si rafforza attraverso le avversità, trovando, giorno dopo giorno, maggiore sicurezza, qualunque cosa accada Dimmi solo quando e dove ti aspetterò lì / alla luce del sole mi troverai qui / sarà tutta un’altra storia.





"NU DISPIETTO" DI GIGI D'ALESSIO

Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di Gigi per cantare l’amore e raccontare due vite che finalmente si incontrano creando un legame che dà pace e cura. “Un dispetto” per entrambi pensare che prima fossero altre braccia a stringere tutto quell’amore, ma più forte del rimpianto di non essersi incontrati prima è il desiderio di rimanere insieme per sempre. L’artista sceglie ancora una volta la lingua napoletana per esprimere al massimo la poesia di un sentimento così forte e completo. “Nu dispietto” è il primo inedito che farà parte del nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio in uscita a maggio, prodotto da Adriano Pennino e distribuito da Sony Music, in attesa dell’emozione di cantarlo anche dal vivo.





"ALÈ" ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI RHOVE "POPOLARI"

Esce oggi il primo album di Rhove, “Popolari”, uno dei dischi più attesi dell’anno via EMI Records Italy/Universal Music Italia. Disponibile per tutte le radio il nuovo singolo inedito "Alè", un brano irresistibile dalle vibes solari con punte di afrobeat. L'album è stato anticipato dalle tracce “Popolari” e “Zig Zag” e dal singolo “Pelé”. “Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza” – racconta Rhove.





"COME UN TUONO" DI ROSE VILLAIN

Il singolo, contenuto nel nuovo album “Radio Sakura”, ispirato all’immaginario dell’omonimo film con Ryan Gosling, è una bachata rap che parla di un amore improvviso: ancora una volta, la coppia ben consolidata Rose Villain e Guè ha dato vita a una hit irresistibile. “Radio Sakura", il sequel luminoso di “Radio Gotham”, è un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo.





SHAKIRA TORNA CON CARDI B CON "PUNTERÍA"

L’atteso ritorno dell’artista latina pluripremiata ai Grammy Awards è con "Puntería", il nuovo singolo insieme a Cardi B. Il singolo è in rotazione da oggi su RTL 102.5, ed è contenuto nel nuovo album, anch'esso uscito oggi, "Las mujeres ya no lloran".