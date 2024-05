New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Lunch” di Billie Eilish, “Torcida” di Bresh, “Illusion” di Dua Lipa, “Maranza” de Il Pagante e Fabio Rovazzi e “Galassie” di Irama

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BILLIE EILISH: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “LUNCH”

Billie Eilish ha pubblicato il suo attesissimo terzo album in studio, “HIT ME HARD AND SOFT”, e da oggi è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “LUNCH”. Il brano, New Hit su RTL 102.5, esplora sonorità e contenuti nuovi per Billie ed è un pezzo uptempo, pop, sexy e in cui i bassi sono pompati al massimo. Il pezzo compare nella tracklist subito dopo il brano di apertura del disco “SKINNY”, una ballata dolce e soft che colpisce nel profondo. Ci sono momenti di forte impatto nel disco, dall’esplosiva “CHIHIRO” alla bellissima “THE GREATEST”. “HIT ME HARD AND SOFT” è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, un disco pensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. Colpisce a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend mano a mano che ci si addentra nell’ascolto. L’intero album è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Sono presenti anche il batterista che suona con loro live, Andrew Marshall e l’Attacca Quartet, i cui archi sono un filo conduttore di “HIT ME HARD AND SOFT” che lega tutte le 10 tracce.

BRESH: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “TORCIDA”

Una delle penne più apprezzate degli ultimi anni tra i cantautori della nuova generazione, Bresh, torna con “Torcida”, il nuovo singolo in rotazione radiofonica su RTL 102.5 da questa settimana. Scritta da Bresh, insieme ad Alessandro De Crescenzo e Zef, che ne ha curato anche la produzione, “Torcida” racconta, attraverso il vortice di esperienze della vita, la ricerca continua del vero significato dei luoghi in cui si vive ma che non si riescono ad assaporare perché sembrano scene di film già visti. Nel titolo Bresh prende in prestito il termine del lessico latino-americano per indicare il rumore della tifoseria calcistica tipica delle curve degli stadi sudamericani, luoghi che il cantautore ha esplorato nei suoi viaggi di questi ultimi mesi, allontanandosi dalla routine e da un tempo che corre troppo, rientrando in contatto con sé stesso e tornando a vivere pienamente i momenti.

DUA LIPA: “ILLUSION”, IL NUOVO SINGOLO TRATTO DAL PROSSIMO ALBUM “RADICAL OPTIMISM”

È "Illusion" il nuovo singolo estratto dall’attesissimo album di Dua Lipa, “Radical Optimism”, fuori il 3 maggio. Nell’album anche le hit “Houdini" che è stato in Italia il brano internazionale più passato in radio per 9 settimane (di cui 4 al n.1) e "Training Season", il singolo straniero più passato in radio per sette settimane.

«‘Illusion’ è stata la prima canzone su cui Caroline, Danny, Tobias, Kevin e io abbiamo lavorato e ha davvero rotto il ghiaccio nella realizzazione dell’album», racconta Dua. «Si tratta di essere consapevoli in cosa ci si sta cacciando e di rimanere per il gusto di farlo. È il divertimento di giocare con qualcuno al suo stesso gioco, perché non ci si lascia prendere in giro dalle illusioni». "Illusion" è stato co-scritto da Dua Lipa, insieme ai collaboratori dell'album Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, ed è stato co-prodotto da Harle e Parker. Il brano, martellante e festoso, segue "Training Season" e "Houdini", tratti dall'album di prossima uscita di Dua, Radical Optimism.

“MARANZA”: IL NUOVO SINGOLO DE IL PAGANTE E FABIO ROVAZZI

Dopo il buzz creato nei giorni scorsi sui social, finalmente il nodo si scioglie: la carica contagiosa e irriverente de IL PAGANTE, progetto multiplatino 100% milanese da 14 anni sulla cresta del trend, si fonde all’estro creativo di FABIO ROVAZZI per scatenare il panico nell’estate ventiventiquattro con “MARANZA”, il nuovo brano dal 15 maggio in rotazione radiofonica. Con sapiente mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina IL PAGANTE & Fabio Rovazzi immortalano il ritratto fedelissimo e dissacrante del maranza, sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha scavallato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie.

IRAMA: “GALASSIE” FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5

Fra le New Hit di RTL 102.5 “Galassie”, il nuovo singolo di Irama che anticipa il nuovo album in uscita in autunno. «Galassie è un brano che parla di un viaggio, esplorando sonorità ibride tra il mondo orchestrale e quello elettronico. Un viaggio verso un luogo in cui “tutto il rumore sarà musica”, lontano, tra le galassie», racconta l’artista. Irama ha presentato “Galassie”, per la prima volta dal vivo, il 15 maggio, in occasione del suo concerto all’Arena di Verona. Sul palco con Irama anche una super band di 18 elementi, tra cui 8 archi e 4 coristi, una speciale scenografia studiata ad hoc e ospiti d’eccezione, per uno show che ha ripercorso la sua carriera con uno sguardo verso il futuro. Dopo lo speciale evento dell’Arena di Verona, il tour proseguirà sui palchi dei principali festival estivi mentre in autunno sarà nei principali palazzetti della penisola.